Patrão de empresa indiana voltou a dar presentes aos funcionários. 1.500 foram seleccionados para receber "incentivo". 900 optaram por receber dinheiro e os outros 600 o carro.

O "barão dos diamantes" Savji Dholakiya vai oferecer 600 caros a "funcionários merecedores" para assinalar a celebração hindu do Diwali. O magnata indiano todos os anos oferece prendas aos trabalhadores da Shri Hari Krishna Exports., mas desta vez parece ter sido particularmente generoso.



A entrega dos carros vai decorrer na próxima quinta-feira, numa cerimónia em que as chaves dos automóveis serão entregues a quatro funcionários com deficiências físicas, em representação de todos os colegas.



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, vai estar presente na cerimónia que vai ainda enviar uma mensagem através de vídeo aos trabalhadores.



De acordo com os critérios estabelecidos pela empresa, 1500 pessoas qualificaram-se para receber o incentivo, mas 900 optaram por um depósito em dinheiro na conta bancária, sendo que as restantes 600 vão mesmo receber o automóvel.



O "programa de lealdade" da empresa começou em 2011 e em 2014, também pela altura do Diwali, quando Dholakiya ofereceu 500 apartamentos e 525 peças de joalharia com diamantes aos funcionários merecedores, lembra o Times of India.



O Diwali é uma celebração religiosa hindu, conhecida como o festival das luzes. Durante o Diwali, celebrado uma vez ao ano, os hindus celebram a destruição de Narakasura por Sri Krishna, uma metáfora religiosa para a destruição das forças do mal pela representação do bem.