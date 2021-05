'Como é que podemos fazer as pessoas perceber que ser transexual é uma característica como a cor dos olhos?'

"Sou homossexual mas só descobri aos 17 anos, quando me apaixonei por uma rapariga. Como nunca tinha escondido nada dos meus pais, contei e a reação não foi a melhor. Tem muito a ver com a nossa comunidade, mais fechada. Depois contei a um dos meus amigos e também não foi o que esperava, disse-me que era uma fase. Acabou por me afetar de tal forma que na faculdade não contei a ninguém." Aalina Visram, de 24 anos, recorda assim o momento em que contou à sua família muçulmana que gostava de outra mulheres. Hoje, tudo é diferente, Aalina e a mulher são aceites pela família e a jovem até encontrou a estabilidade profissional, num local que a aceitou sem reservas.



Aalina trabalha na IKEA há dois anos e ser homossexual nunca foi um problema. "Quando fui procurar trabalho havia muitos comentários homofóbicos, e quando entrei na IKEA eu e a minha mulher até estávamos a pensar emigrar. Na entrevista disse logo que tinha uma namorada e senti-me tão aceite como eu queria que a minha família e amigos tivessem reagido. Estou cá há dois anos, sempre com iniciativas e conversas sobre diversidade. Noutros contextos tinha receio de dizer ‘a minha mulher’ e aqui não", descreve.



Aalina Visram é uma das colaboradoras da IKEA que fazem parte da rede de embaixadores da IKEA Portugal que trabalha as questões da Igualdade, diversidade e inclusão, bandeiras defendidas pela marca sueca. "Em cada loja, no Centro de Apoio ao Cliente e nos Escritórios nacionais existe um representante que se reúne com o líder da rede de embaixadores, de 2 em 2 meses. A responsabilidade dos representantes das lojas é de transmitir aos restantes membros toda a informação e serem a ponte entre o país", explica a empresa.