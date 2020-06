Já fez 15 mil milhas, num barco 9 metros, sozinho. Por companhia tem 200 litros de vinho da Madeira e duas caixas de cerveja Coral. Mas não lhes pode tocar. Têm de voltar intactas à Madeira, como homenagem ao vinho que navegava nas caravelas portuguesas - Vinho de Roda.



Henrique Afonso, aventureiro de 58 anos, partiu a 15 de janeiro 2019 com um plano definido. Entretanto, os pontos de paragem foram mudando, por causa de tempestades, locais novos ou só a liberdade de navegar – que tanto gosta e procura. Até reencontrou a segunda família que o avô deixou na ilha do Curaçau.



Uma avaria no barco, prendeu-o mais tempo a Timor-Leste e de repente o mundo fechou-se com a pandemia. Queria já estar a velejar, mas está no país desde novembro. Participou em projetos de solidariedade, já conheceu Ramos-Horta e agora está a tentar recolher fundos para zarpar novamente. Conta chegar com as pipas intactas – apesar da tentação – em junho de 2021. E já pensa noutras viagens. Uma delas, fazer o caminho de Magalhães. Mas primeiro tem de terminar esta que partilha na sua página de Facebook Diário do Pirata.





Porque decidiu fazer esta viagem?

Esta viagem estava na minha mente há bastante tempo. Era um sonho. Como tenho um barco pequeno, era mais fácil, custa pouco de manutenção. Estava na Madeira e decidi: "Vou dar a volta ao Mundo". Ao falar entre amigos, um deles sugere que levasse pipas com vinho da Madeira, para fazer o vinho da Roda – como no tempo dos descobrimentos em que o vinho viajava e voltava com outro sabor. Conseguimos que uma empresa nos desse 200 litros, em troca de colocar nome deles no barco. E ainda trouxe duas caixas da cerveja Coral. Parti. Já conhecia o Atlântico, tinha ido ao Brasil e à Argentina, mas depois de passar o Canal do Panamá a coisa complicou-se.