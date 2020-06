Empadas com favinhas

Nos primeiros tempos de cozinheiro, Belmiro de Jesus viu José Avillez entrar-lhe no restaurante e pedir arroz de pato. De cozinheiro para cozinheiro, o chef renomado disse-lhe com a sinceridade de quem incentiva: "Isto não está bom, não podes servir isto no restaurante." Nessa noite, Belmiro sonhou com um arroz de pato caldoso (ao contrário daquele que se faz no forno), marinado e cozinhado em vinho tinto. Chamou-lhe pato borracho e foi um dos que ajudou o Salsa & Coentros a tornar-se um incontornável restaurante de cozinha portuguesa em Lisboa.Passados 15 anos, Belmiro de Jesus acaba de abrir, na capital, um restaurante em nome próprio e enfrenta a crise trazida ao setor da restauração pela pandemia. O que o continua a impulsionar são os seus pratos icónicos - do tal pato ao cabrito ou às empadas que vendia no Bel’Empada - e, claro, os clientes fiéis que, de restaurante em restaurante, vão atrás dele.Perto do Campo Mártires da Pátria, à porta do Belmiro, uma mesa cheia de velhas glórias do futebol está animada. São uns 10, mesmo no limite permitido aos ajuntamentos, e conhecem Belmiro de trás para a frente. Fazem graças com ele, avisam-no que vêm para jantar depois de uma tarde de praia e previnem-no: para a semana voltam e querem "qualquer coisa à maneira", como quem já desenha a ementa do almoço, muito antes de o apetite chegar.Muitos conhecem-no desde o Salsa & Coentros, o restaurante que abriu em 2005 em Alvalade, inicialmente apenas como sócio. "Uma semana antes da abertura, a cozinheira telefonou-me a chorar e a dizer que não podia trabalhar. Disse que não fazia mal, ia eu", recorda à mesa do novo espaço. Até aí tinha trabalhado no serviço de sala, em casas de cozinha alentejana em Lisboa, sempre atiçado a aventurar-se nos tachos pelas idas à cozinha e por patrões que o encorajavam.No Salsa & Coentros tornou-se um cozinheiro intuitivo, com pratos dessa experiência alentejana - como as migas ou a sopa de cação -, outros que aprendeu a fazer com as tias em Trás-os-Montes, na aldeia do Fiolhoso, de onde saiu aos 16 anos. Há ainda os pratos que inventou, que ficaram famosos - não esquecer as migas de batata e ovo ou as incontornáveis empadas - que agora estão no Belmiro, cumprindo o sonho de um restaurante com o seu nome.Poucos dias depois de abrir a porta do Belmiro pela primeira vez teve de a fechar, com o estado de emergência. "Nesse dia mandei uma mensagem aos meus clientes - uns 800 contactos - a dizer que íamos entregar os nossos pratos sem custos de transporte. Muitos disseram logo ‘não se preocupe, Belmiro, vou ajudá-lo’", conta.O tempo do delivery foi mais cansativo do que o normal, mas compensou: chegou a entregar 30 cabritos pela Páscoa. Agora, de portas abertas e com o takeaway ainda a funcionar, é um dia de cada vez, diz. Está a tentar manter as contas em ordem: "Ainda não é altura para pensar em pagar o investimento.""Não sabia que agora está aqui", diz, ao entrar, outro cliente conhecido. Para ele são umas dez empadas, para outro que espera ao fundo a sala são 50 e há de entrar um casal para levar outras tantas, de galinha, de pato, de cozido, de vitela, bacalhau e por aí fora.No Bel’Empada, que fechou, ganhou fama com as empadinhas - juntamente com Paula, que faz a massa - e disso não se livra. Continuam a vendê-las em grandes quantidades no novo restaurante. "Eu é que já não consigo comer empadas", diz Paula, que, não sendo cozinheira, tem de saber estender massa. "Eu também não, nem para provar", concorda Belmiro, que de vez em quando ainda come uma de perdiz. "É a melhor."