O consumo do vinho aumentou durante o confinamento, quando comparado com a cerveja e as bebidas espirituosas. Esta é a conclusão de um estudo da European Association of Wine Economists (EUAWE), que analisou o comportamento dos consumidores de vinho em Portugal, Espanha, Itália e França. Portugal participou neste trabalho através de João Rebelo, de 65 anos, investigador e professor catedrático na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e vice-presidente da EUAWE – associação que retomou a atividade no início do ano. A pesquisa teve como base mais de seis mil respostas a um inquérito feito entre 17 de abril e 10 de maio. As entrevistas decorreram em Espanha, Bélgica, Itália, Áustria, Alemanha, França, Portugal e Suíça. Só que destes oito países, apenas quatro responderam com mais de mil respostas e, por uma questão de representatividade estatística, a análise recai sobre Espanha, França, Itália e Portugal.

O consumo de vinho aumentou durante o confinamento. Dos quatro países, qual foi o que consumiu mais vinho?

O padrão é semelhante, ainda que em França se note um aumento maior. Não temos valores absolutos do consumo, e de facto as respostas obtidas para a generalidade dos quatro países foi que a frequência do consumo do vinho aumentou quando comparado com a cerveja e as bebidas espirituosas, de maior grau alcoólico, que diminuiu.

Qual é o perfil deste consumidor de vinho?

É transversal a todas as classes de rendimento, ainda que esta questão tenha sido colocada de forma indireta. A faixa etária com maior peso é entre os 30 e os 50 anos. Não fizemos distinção entre sexos, mas a maioria dos inquiridos são homens.

A compra pela Internet já tem alguma expressão?

Não, nem em Portugal nem nos outros países. Ainda que tenha aumentado, não é expressiva. A compra de vinho foi maioritariamente feita nos supermercados, que nunca fecharam durante o confinamento. Estará aí a justificação para que as pessoas tenham procurado vinhos de preços inferiores.

O que terá levado as pessoas a consumir mais vinho?

O estado emocional de um confinamento, o relaxamento de estar em casa e a impossibilidade de consumir socialmente. Há aqui outro padrão: o consumo aumentou em famílias reduzidas.

Bebeu-se mais tinto, branco ou rosé?

Não fizemos essa distinção porque o inquérito teve de ser muito limitado em termos de tempo. Durante o confinamento, uma fonte importante do aprovisionamento foi consumir o vinho que existia em garrafeira. Especula-se que nesta fase a tendência seja para repor esse stock.





As provas de degustação digitais é para continuar pelas dificuldades atuais em fazer a típica prova presencial



O estudo também aponta para uma "explosão do fenómeno de provas de degustação digitais". Que provas são estas?

São provas promovidas, quer por empresas quer por distribuidores, em que de um lado está um emissor que gere uma prova via digital e que explica as características do vinho, e do outro está alguém que o degusta, tal como numa prova tradicional. É natural que este fenómeno vá continuar, nomeadamente nas camadas mais jovens e pelas dificuldades atuais em fazer a típica prova presencial em restaurantes e feiras de vinho.

Em que é que a pandemia veio alterar os hábitos de consumo do vinho?

A principal conclusão é que passou a consumir-se mais em casa e menos em eventos sociais. Os consumidores responderam que pretendem valorizar o vinho nacional e até regional – isto pode levar a alterações a padrões de vendas, a que se preste mais atenção à venda do produto interno e alterar alguns padrões de comércio internacional.

Esta crise está a ter um grande impacto no setor do vinho?

O estudo resultou de conversas na associação de que o setor estava com problemas de vendas, mas essa posição não era uniforme. A partir daí, decidiu lançar-se este trabalho para se perceber o que se estava a passar.

O setor está ou não com problemas?

Está com problemas de sobrevivência. No caso português nitidamente com problemas de vendas, essencialmente pela queda do turismo porque o mercado interno é insuficiente. Infelizmente, não temos informação do que representa o consumo do turismo, mas vamos conseguir em 2021. Quando compararmos o consumo de 2019 com o de 2020 teremos uma aproximação do que representa o turismo no consumo interno. A ideia de que Portugal tem um consumo per capita dos mais elevados do mundo é falaciosa.





Com a suspensão de festas, deixou-se de beber em grupo e os espumantes têm sofrido uma enorme quebra



Porquê?

Porque divide o consumo nacional pela população residente acima dos 18 anos, ou seja, estamos a imputar o consumo do turismo no per capita. Outra característica do setor é que ele é dominado por pequenas e micro empresas, muitas delas recentes no mercado, da década de 90. Empresas muito dinâmicas, mas com estruturas relativamente débeis.

Como está a reagir o vinho do Porto?

É o que tem a maior quota de exportação, ainda que o mercado nacional já represente cerca de 20%. Mas o mercado nacional tem caído, mais uma vez devido ao turismo, muito na zona de Porto/Gaia. As gamas mais elevadas, de preços superiores, também sofreram quedas na ordem dos 30%. E não sei se nos vinhos tranquilos, a queda não será superior...

O que são os vinhos tranquilos?

São os tradicionais vinhos de mesa, que agora têm essa designação técnica.

Os espumantes tiveram uma grande quebra de vendas?

Com a suspensão das festas e dos casamentos deixou-se de beber em grupo e estes vinhos têm sofrido, obviamente, uma enorme quebra. As empresas terão de se redifinir neste novo contexto. No fim deste processo, todo o mundo, e o mundo dos vinhos, não voltará a ser o mesmo. Eventualmente, os mercados nacionais vão ganhar importância. A China, que era o mercado de destino de exportações, vai aumentar a produção interna, assim como os Estados Unidos.

A solução para a crise no setor do vinho é esperar que o turismo regresse?

Há que promover novas formas de comercialização e de marketing. Tipicamente, a promoção no exterior era feita através da participação em feiras, mas com as alterações resultantes da Covid é preciso mudar de estratégia e os agentes económicos vão de se posicionar porque o vinho é dos produtos mais globalizados do mundo.

O vinho tem conquistado as novas gerações?

A tendência é para a classe adulta dos 30 aos 50, mas os jovens também começam a introduzir-se no consumo, que mais uma vez passa pelo papel do marketing.