Os cuidadores são muitas vezes esquecidos, mas sem eles a vida dos doentes de Esclerose Lateral Amiotrófica seria muito mais complicada. Ana Santos, de 71 anos, cuida do seu marido, Rogério, que foi diagnosticado com ELA há cerca de 2 anos. Ele só se desloca com o apoio de uma cadeira de rodas, mas ainda tem mobilidade nos braços. Também não teve alterações na fala, respiração e deglutição. Mas os desafios não faltam.

Ana Santos partilha o seu testemunho:



"Começou por serem apenas alguns sintomas comuns, umas caimbras e umas tremuras nos músculos. Um dia, depois da praia, ele queixou-se de mais dores. Eu não me apercebia do cansaço dele. Mas ele já tinha começado a ler sobre as hipóteses de doenças.





Descobrimos a doença em 2017 quando o meu marido fez um eletromiografia. Não sabia muito sobre a doença. Tinha conhecido o filho do médico Manuel Pinto Coelho. Mas não sabia em pormenor como era a ELA. Sabia que era progressiva e degenerativa. Mas até os médicos deviam ter mais informação porque nos disseram que tinha três anos de vida, o que não é verdadeiro.Imagine o que é dizerem que se tem três anos de vida. Até arrepia. E diziam coisas como: "No primeiro ano é menos mau, nos dois seguintes..." No dia em que soubemos, fomos logo contactar a Apela - Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica e ficámos a ter mais informação. Está lá tudo. A única coisa que não sabíamos é que a evolução não é igual em todos os casos. Mas não há palavras para dizer o que a pessoa sente... Quer o doente, quer pessoas à sua volta. Esta doença não se sabe como começa e não há cura.

O meu marido, que tem 69 anos, foi professor universitário na área da comunicação social. Ainda continua a trabalhar. Vai lançar um livro na sua área de investigação. No caso dele, a ELA só lhe afetou a parte motora. Respira e come sem dificuldade. Mas com esta doença não há esperança. Se não há soluções, trabalho todos os dias para minimizar as fragilidades do meu marido. É difícil lidar com escuro. Há muito lágrima, mas tento sempre relativizar. No espaço de um ano, ele passou a andar numa cadeira de rodas. E só existe um medicamento para a ELA. E a única coisa que faz é atrasar a evolução das dificuldades na parte respiratória. Para o doente é importante, porque não há mais nada. Devem ter cuidado com a alimentação, e fazer exercício. Nisso a Apela ajuda imenso.

Um doente que contacte a associação terá sempre fisioterapia. Mas os cuidadores ainda não têm muitos apoios. Estamos à espera da Junta Médica, metemos os papéis em fevereiro e estamos à espera. Somos reformados mas tivemos de alterar toda a nossa vida. É começar a vida de novo.

A alteração da vida vê-se em coisas tão simples, como tivemos de mudar de casa. Tínhamos um duplex. Tivemos de sair por causa das escadas. Ele só dá uns passinhos, está em cadeira de rodas. E tivemos de adaptar a casa às circunstancias. Por exemplo, não ter degraus, ter casa de banho com poliban. Não podemos ter muitos móveis, tem de ter espaço para a cadeira circular. Não se pode ter tapetes. Ele deixou de conduzir, vendemos o carro e gastamos 40 euros por semana em táxi para ir à fisioterapia.



Mas as cidades não estão preparadas. As ruas são péssimas, as passadeiras não são rebaixadas, os pisos irregulares. Há imensas barreiras. Ele não entra em nenhuma loja, não há rebaixamento dos pisos. Esta doença não tem melhoras. Com a fisioterapia, o que podemos calcular, é que os sintomas não pioram. Mas como não se sabe o que causa a doença, nem como curá-la... É trabalhar num buraco.

A associação tem apoio psicológico. No meu caso, acho que até agora tenho sido muito forte. Estou com o meu marido sempre, cuido dele. Só me deito depois dele se deitar. A minha médica não quer que eu tome medicação. Mas não vou a lado nenhum. Quando podemos, tenho uma empregada à segunda-feira e à quarta-feira de manhã, e ela ajuda-nos a ir à rua para tomar o café.



Já fomos de táxi ao Parque das Nações, a Vila Franca de Xira. Vamos de férias para a praia. Mas é porque temos meios. Quem não tem, como faz? Acaba por ser uma doença tão limitiativa... Precisamos de ter um país inclusivo e isso é contar com todos os que cá vivem, com ou sem doenças.

Tenho uma filha adulta, que mora aqui perto, que vem visitar-nos. Mas trabalha, não pode deixar o emprego para estar aqui em permanência. Como eu consigo, apesar de 71 anos, fazer as coisas... Requer uma permanência tão grande. É dar banho, ajudar a chegar aos armários. Ele só se movimenta na cadeira. Mas neste momento, consegue ir sozinho à casa-de-banho.

Não se tem noção de como é esta doneça. Num ano começou a enfraquecer, a não ter força e passou para a cadeira de rodas. Comprámos uma elétrica, porque para mim a manual não dava. Não conseguia levantá-la nos passeios, conduzi-la. A elétrica são mais umas centenas de euros, mas não podíamos esperar por apoios. Mesmo assim, a associação tem cadeiras e empresta.



A ELA tirou a independência ao meu marido, mas em termos psicológicos, apesar de ser difícil, como tem uma atividade de investigação que lhe permite trabalhar ajuda. Vai estar um congresso daqui a uns tempos. Assim, mantém a atividade dele, na comunicação. No meio da doença, não afetou essas atividades. Mas a pessoa assumir perante o coletivo a sua fragilidade... É complicado. É difícil. Mesmo assim, trabalha todo o dia em casa.

Na classe médica, existe um grande desconhecimento da ELA. É uma doença rara, o que quer dizer que a investigação não está muito virada para aí. Há muito pouco ou quase nada nesta área. Acho que para ajudar os cuidadores deveriam existir voluntários que dessem apoio. Por exemplo, passar uma tarde. Olhe, ficarem com ele um bocadinho para eu ir ao cinema. Antes ia quando ele estava melhor. Agora sinto-me inibida. No fundo, ter alguém para nos tornar mais soltos. Não estarmos 24 horas em cima do doente. Há 44 anos que estamos casados. Não quero outra pessoa. Mas para eu estar bem e ajudar, tenho de carregar as minhas baterias.

É difícil lidar com o escuro. Há muito lágrima, às vezes estou mais em baixo. Tento sempre relativizar. É mesmo muito difícil. É que não há espenraça. Fazemos a manutenção com a maior dignidade possível. O doente tem de ser muito bem tratado, ter autoestima. Faço questão que ele se vista bem. É que esta doença tira tudo."



A Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica (APELA) vai assinalar o Dia Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica, a 21 de junho, com uma ação de conscienlização. O evento "Um aroma para cuidar", no Fórum Picoas, em Lisboa, das 14h30 às 18h, com o intuito de dar destaque à necessidade de se implementar um Estatuto do Cuidador Informal adequado às necessidades que a associação tem vindo a identificar. A ELA - a doença que afetou o físico Stephen Hawking e o músico português Zeca Afonso - paralisa os músculos do corpo sem, no entanto, atingir as funções cerebrais.