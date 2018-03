A Finlândia ultrapassou a Noruega para se tornar o país mais feliz do planeta, segundo o relatório da Felicidade Mundial 2018 da Organização das Nações Unidas (ONU). A lista mostra também que Portugal subiu 12 lugares até ao 77º lugar no ranking de felicidade.

No estudo da ONU de 2015 a 2017 foram abordados os índices de felicidade de 156 países, além da imigração e de problemas específicos de cada continente no mundo.

A Finlândia sobe ao primeiro lugar depois de, segundo o relatório, atingir o estatuto de melhor governo, país mais estável, país mais seguro e também a maior felicidade dos imigrantes, uma novidade no estudo deste ano das Nações Unidas.

Destaque também para o declínio dos Estados Unidos da América como a maior economia e a sua descida até ao 18º lugar do ranking. A explicação da ONU para tal passou pela crise de obesidade do país, além do aumento de casos de depressão e abuso de drogas e medicamentos.

Nos primeiros quarto lugares da lista estão quatro países nórdicos: Finlândia, Noruega, Dinamarca e Islândia, respectivamente. No resto do top 10 estão mais três países europeus – Suíça, Holanda e Suécia – e destaque para a presença de dois países da Oceânia – Austrália e Nova Zelândia - além do Canadá.

Do lado inverso está Burundi, país do este de África, surge no último lugar da lista de países mais felizes do mundo – o país vive um período delicado com uma guerra civil em mãos, limpezas étnicas e golpes de estado.

Segundo o estudo das Nações Unidas, os últimos dez do ranking são, a seguir ao Burundi, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Tanzânia, Iémen, Ruanda, Síria, Libéria, Haiti e Malawi, – tornando-os os países mais infelizes do mundo. Destaque para o facto de sete deles serem países africanos.

Apesar de as nações africanas estarem mal posicionadas no ranking em relação à felicidade, há uma que registou a maior subida da lista. O Togo era o último na avaliação da ONU em 2015 mas conseguiu subir 18 lugares no relatório deste ano. Do outro lado, a Venezuela foi o país que registou a maior descida no ranking de felicidade, descendo 20 lugares, superando até a Síria.