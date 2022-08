Depois do festival, nas redes sociais, somam-se os relatos de pessoas que dizem ter ficado doentes. Organização do festival garante que "não há razão para alertas" e ARS Norte diz não ter qualquer registo de possíveis surtos.

Surto de gripe? O que se passa com a saúde dos festivaleiros do Paredes de Coura

Nas redes sociais somam-se os relatos de festivaleiros que estiveram na passada semana no Festival Paredes de Coura e que dizem ter ficado doentes. Há quem fale em sintomas de febre, mau estar, problemas intestinais e até gripe A. Alguns culpam as más condições climatéricas que se fizeram sentir, mas outros acusam a qualidade da água do recinto de ser "imprópria".