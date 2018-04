Ricardo Robles, vereador da Educação, reconhece que só no próximo ano serão construídas os novos espaços.

Ricardo Robles, o vereador da Câmara Municipal de Lisboa (CML) com o pelouro da Educação, reconhece que só em 2020 é que o investimento camarário nas creches se deverá sentir.



"A estimativa que temos é de que, tendo o segundo semestre preenchido com o concurso [público para a construção de novas creches], 2019 seja o ano da execução", indicou o vereador do Bloco de Esquerda ao DN.



Em Novembro de 2017, a CML assumiu que ia reforçar em mil lugares as vagas nas creches de Lisboa. Porém, refere o Diário de Notícias, só abriu um novo estabelecimento, em Alfama.



Onde vão ser construídas as novas creches em Lisboa?

No final de Junho, deverão ser lançados os concursos para quatro creches nas zonas de Benfica, Parque das Nações e Beato. "Serão creches modulares do tipo Bê-á-Bá, com uma rapidez de construção relativamente acelerada", acrescenta Robles.



Ao todo, haverá mais 252 vagas para crianças: duas creches terão espaço para 84 crianças e as outras duas, para 42.



Mas a autarquia não quer ficar por aqui: as zonas de Olivais, Santos, Convento do Desagravo (junto ao Campo de Santa Clara) e São Vicente também serão alvo de reforço da oferta.



A Câmara Municipal de Lisboa tinha-se comprometido a conseguir mais mil vagas para crianças durante o mandato que termina em 2021. Porém, Ricardo Robles acredita que o número pode aumentar.



As novas creches serão geridas por instituições de solidariedade social.