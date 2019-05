Os bilhetes para os três concertos de Madonna no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em 2020, estão esgotados. O anúncio foi feito este sábado pela promotora Everything is New.No entanto, a rainha da Pop anunciou uma data extra, para quem não foi a tempo de comprar os bilhetes para os primeiros espetáculos agendados.Dia 21 de janeiro é a nova data avançada pela artista, e os bilhetes já se encontram à venda.