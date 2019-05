Demorou 20 anos, mas os Rolling Stones acabaram por abdicar dos direitos de composição de "Bitter Sweet Symphony", um dos mais icónicos temas da década de 90, interpretada pelos The Verve e composta pelo seu vocalista, Richard Ashcroft.





Wigan reverteram integralmente para Mick Jagger e Keith Richards, depois de um processo judicial interposto pelos elementos da banda inglesa. O que motivou este processo? Os The Verve usaram uma sample da canção "The Last Time", composta pela dupla britânica e interpretada por Andrew Loog Oldham numa versão sinfónica.

A parte samplada era o motivo melódico composto por Richards e Jagger e a sample é utilizada como o motor instrumental da canção dos The Verve. Um tribunal decretou que no crédito da canção devia constar Jagger/Richards/Ashcroft, o que levou o último a afirmar, pouco tempo depois: "Esta é a melhor canção que o Jagger e o Richards escreveram nos últimos 20 anos".







A revelação foi feita por Ashcrof, no mesmo dia em que recebeu um Ivor Novello Awards, pela sua obra. "Este evento foi tornado possível devido a um gesto bondoso e magnânimo do Mick e do Keith, que informaram ainda que estariam felizes se os seus nomes não aparecessem mais nos créditos da canção", disse o vocalista dos The Verve.



Em entrevista à rádio pública britânica, a BBC, Ashcroft explicou: "Nunca tive uma zanga pessoal com os Stones. Eles sempre foram a melhor banda de rock and roll do mundo".



A canção "Bitter Sweet Symphony" foi um sucesso, tendo chegado a segundo lugar nos tops musicais do Reino Unido, tendo mesmo sido nomeada para Melhor Canção Rock nos Grammys desse ano. O álbum Urban Hymns vendeu mais de 10 milhões de cópias por todo o mundo e é o 19º disco mais vendido de sempre no Reino Unido.