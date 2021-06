Teletrabalho em Bragança: de volta ao mundo rural

Para este jornalista foi a calmaria depois da tempestade. Mal tinha sido dado o tiro de partida após o interminável confinamento deste ano, e o que deveria ter sido a reabertura progressiva do País rapidamente se tornou uma vertiginosa torrente de cafés, jantares, espetáculos e outros que tais. A vida voltava ao normal, e estava mais concorrida e alucinante do que nunca.



Não poderia ter surgido em melhor altura a iniciativa da Câmara Municipal de Bragança, cofinanciada pela União Europeia, de convidar quatro famílias portuguesas a trabalhar remotamente no distrito transmontano durante um mês - uma proposta de descentralização do teletrabalho e de refúgio no interior que dava pelo nome de Bragança Liberdade para Recomeçar.



Propusemo-nos, então, a viver e trabalhar por uma semana, de 10 a 17 de maio, na cidade de Bragança, um dos quatro pontos do distrito onde se instalaram famílias dos centros urbanos em busca de outra forma de vida, mas também de novas oportunidades profissionais. Tal como Mia e Frederick, por exemplo, que escolheram instalar-se num antigo pombal tornado alojamento local na aldeia de Santa Comba de Rossas, gerem a webzine Cultourista, através da qual divulgam pontos turísticos improváveis dos quatro cantos do País. "Foi a oportunidade perfeita para descobrir uma zona que não conhecíamos", diz Mia Freitas, uma produtora de conteúdos de 31 anos.