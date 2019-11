Há cem anos nasciam, com quatro dias de diferença, dois dos maiores nomes da literatura portuguesa. Jorge de Sena nasceu a 2 de novembro de 1919, em Lisboa, e Sophia de Mello Breyner Andresen no Porto, a 6 de novembro do mesmo ano. O primeiro é um dos escritores mais estudados e elogiados pela academia literária. Sophia atingiu o reconhecimento generalizado pelos livros infantis que escreveu, apesar de ter sempre colhido elogios no meio intelectual pela sua poesia. Sophia chegou mesmo a sugerir mais do que uma vez à Academia Sueca que considerasse o poeta para o Nobel da Literatura. Sena dizia que se não fossem os seus livros a ganhar prémios literários, gostaria que fossem os da autora dos mais famosos contos infantis da literatura portuguesa.



Confissões existenciais ("Porque é que escrevo versos?"), desabafos sobre prémios e injustiças ("aquele júri com alguns comunistóides jamais me premiaria") e até mesmo segredos políticos sob a forma de queixas ("chegou o Álvaro Cunhal, ou seja, o famigerado secretário-geral... Sabe ao que ele vem? Procurar uma reunião "deles") fazem parte desta correspondência que conta a história da amizade de dois poetas que marcaram indelevelmente o curso da literatura nacional e que tinham mais em comum do que uma admiração pelo trabalho um do outro.

Uma amizade unida pelo convívio e pela poesia

O destino dos dois poetas cruzou-se no início da sua carreira literária. A amizade a início foi baseada no convívio e na poesia. Mais tarde foi consolidada em cartas trasatlânticas trocadas durante 19 anos. A primeira troca de missivas entre os dois acontece em janeiro de 1960, poucos meses depois dos Sena terem ido para o Brasil. A última é enviada a Mécia poucos dias depois da morte de Jorge (a carta vem reproduzida no final do artigo).



O conhecimento entre Sophia de Mello Breyner trava-se, em primeiro lugar, entre Mécia Lopes (futura mulher de Sena) e a poeta. Escreve, na nota prévia de Sophia de Mello Breyner & Jorge de Sena, Correspondência 1959-1978, editado pela Guerra & Paz, a viúva do escritor: "Eu conhecera a Sophia desde muito jovem, quando vivíamos na mesma área da Boavista e ela frequentava o Colégio de Nossa Senhora do Rosário (onde o professor de Canto Coral era meu pai) e que frequentei por algum tempo".

A amizade entre Sena e Sophia data de quando ambos eram jovens promessas da poesia nacional. Não se sabe a data certa de quando os dois poetas se conheceram, mas terá sido entre 1940 e 1942, enquanto ambos colaboravam nos Cadernos de Poesia.

Jorge de Sena tornou-se visita semanal na casa Andresen/Tavares, revela a filha da poeta no prefácio assinado para a correspondência. Em carta enviada enquanto o casal está exilado no Brasil, Sophia diz mesmo a Jorge: "Que saudades tenho de o ver aparecer para almoçar naquelas suas visitas que eram para nós sempre uma festa". As saudades do autor de As Metamorfoses eram partilhadas quer por Sohia e Francisco como pela criada de serviço da casa e a filha mais velha do casal.

A relação entre os casais prolongou-se muito além dos nove anos em que habitaram no mesmo país. Em 1959 os Sena exilaram-se no Brasil, passando a amizade entre Jorge e Sophia a ser cultivada através de cartas e encontros esporádicos. "Os breves encontros que depois nos foram dados eram sempre um atropelo de conversa, com o tempo sempre insuficiente para o tanto que havia que dizer", lembra Mécia.

O início da correspondência

A leitura da correspondência entre Jorge de Sena e Sophia de Mello Breyner só foi possível graças à veia de "arquivista" do autor do Físico Prodigioso e do papel de curadora incansável do espólio do marido de Mécia. Já quanto à autora de Coral, como relembra a filha Maria Andresen Tavares, pouca importância dava a deixar em arquivo as cartas que recebia, existindo poucos exemplares disponíveis. Se foi possível dar a conhecer esta troca epistolar foi por Jorge guardar todas as cartas recebidas, bem como o rascunho das enviadas.

Escreve Sophia na primeira epístola conhecida: "Desculpe o longo silêncio: você sabe que eu tenho a maior vocação para falar ao telefone e nenhuma vocação para escrever cartas".

Nessa primeira missiva, a poeta do Porto exprime a falta que o casal lhes faz em Portugal e como espera que tudo lhes corra pelo melhor na sua aventura naquele país.

Mas nem só das saudades vive esta correspondência. Na mesma carta onde exprime este sentimento tão português, Sophia envia uma petição onde pede que Sena assine a favor da nomeação de Miguel Torga para o prémio Nobel. Conta ainda ao ensaísta camoniano que se sente incerta sobre o porquê de continuar a escrever. "Porque é que escrevo versos? Aliás agora não faço versos como dantes. Faço "uma coisa"." Estas confissões existenciais são comuns nos textos que se escrevem.

Sophia refere ainda que escreve aquela carta "com duas esferográficas estragadas e num papel que esborrata tudo", dando prova da desorganização de que muitas vezes era acusada. A escritora de contos infantis revela ainda que chorou "na partida da Mécia e das crianças". "Para ela e para si mil e mil saudades", termina, numa saudação que se repetirá dezenas de vezes ao longo dos próximos 19 anos.

Sena usava também um tom bastante coloquial, havendo até pequenos momentos bem-humorados que mostram o quão à vontade se sentiam um com o outro. Tal acontece numa carta em que o escritor responde à sua congénere, mas sem saber quando a missiva que leu tinha sido enviada. Decide então lembrar Sophia desse pormenor: "Encontro a sua carta sem data (a senhora da Intemporalidade!)". Várias cartas de Sophia vêm assinadas sem data e muitas chegavam com várias semanas de atraso.

O respeito mútuo pela arte

Em todas as cartas trocadas entre Jorge e Sophia há secções que se referem apenas à vida pessoal de ambos. Mas inúmeras páginas são ocupadas pelas considerações que ambos os escritores tecem sobre a obra um do outro (e ocasionalmente as de outros escritores).

Não é incomum encontrar, por entre estas missivas, comentários que Sophia tece a contos ou poemas que lhe são enviados via correio, ou que recebe através de amigos. E apesar de referir muitas vezes que não é, nem pretende ser, crítica literária, Sophia não se inibe de apontar aquilo que considera algumas falhas nos textos que lê do amigo e confidente.

Por exemplo, a 20 de março de 1961, escreve Sophia a Sena: "O [seu] livro deu-me uma extraordinária impressão de grandeza. Uma grandeza que é estilo, precisão, exactidão, força, construção e mais ainda testemunho". Acreditamos que se refira a Andanças do Demónio, o primeiro compêndio de contos editado pelo escritor lisboeta.

Anos mais tarde, a poeta dá também a conhecer que de todos os contos escritos por Sena que mais gostou de ler foi o A Noite Que Fora de Natal. Como lembra Thomaz de Mello Breyner e Isabel Nery, Sophia era fascinada pela época natalícia, sendo essa a sua favorita do ano. A sua poesia e contos infantis atestam essa predileção pelo Natal. "Recebi Reino da Estupidez e A Noite que Fora de Natal. Gostei com entusiasmo de A Noite que Fora de Natal. É o seu melhor conto: parece descrever uma paragem do tempo, com os seus silêncios e vazio".

Já sobre Reino da Estupidez, Sophia afirma não ter gostado de partes do conto que considera bastante inferior ao outro.

Também os poemas são muitas vezes ponto de conversa, não fossem estes dois dos mais consagrados autores de verso da segunda metade do século XX português. Falta de sentido, pouca emoção ou incompreensão da mensagem que é pretendida são alguas das críticas tecidas pela descendente dos Andersen.

A luta anti-salazarista

Sophia nasceu no seio da alta-burguesia. Thomaz de Mello Breyner, o avô materno, foi médico e amigo pessoal do rei D. Carlos e um defensor acérrimo da monarquia. Os seus diários mostram que era altamente crítico da Primeira República e que lamentava o fim do regime régio. Já os Andresen eram uma família que pertenciam à mais fina nata da sociedade do Porto, tendo o seu avô sido um dos mais bem sucedidos empresários da época.

Já de Jorge de Sena, pouco se sabe sobre as motivações políticas dos seus pais, mas não há registo de serem particularmente contra o regime do Estado Novo.

Mas, apesar destes percursos iniciais politicamente sem grandes turbulências, ambos os poetas acabariam por ser bastante ativos politicamente tanto através da sua poesia como a participação no espaço público e ficaram mesmo com registo na PIDE, como mostram os registos consultados na Torre do Tombo.

Sophia, como conta Isabel Nery, chegou à política e à resistência anti-salazarista através do namoro com Francisco Sousa Tavares. O jovem advogado e jornalista era abertamente de esquerda e um claro opositor do regime, influenciando em muito o pensamento da jovem que, em tempos, durante a sua infância, afirmara que não gostava da República como forma de agradar ao avô.





"O meu pai é que ensinou a minha mãe a ser resistente contra o fascismo, porque a educação dela, bem como o meio de onde vinha, não a tinha predisposto para tal, embora, provavelmente, lá chegasse porque tinha um sentido de justiça e de liberdade que lhe era inato", contou ao Diário de Notícias Miguel Sousa Tavares.

As duras batalhas travadas entre Sousa Tavares e o regime levaram a que o casal estivesse sob constante vigilância da PIDE e o advogado foi mesmo preso em mais do que uma situação. Conta o filho Francisco Sousa Tavares que os pais comunicavam através de um elaboradíssimo código que só os três conheciam.

Apesar de Sophia nunca ter sido detida, a sua casa foi mais do que uma vez revistada pela PIDE e ela própria foi vigiada e perseguida. Conta Nery que a poeta pedia mesmo informação sobre si aos inspetores destacados para a vigiar como forma de demonstrar que não tinha medo destes.



Estas lutas políticas causaram desgosto no seio familiar de Sophia. Os bem instalados Mello Breyner e Andresens não conseguiam aceitar ter um membro da família que fosse abertamente anti-Regime e ainda para mais a desestabilizar a menina querida da família, Sophia.



A Jorge de Sena, a poeta conta, em carta datada de 28 de junho de 1962: "A minha família - pelas sabidas razões políticas - quase não me fala. Os meus amigos de juventude quase me detestam". Estes tempos foram muito duras para a autora de "Porque" e que nesse mesmo ano escreveu "O Velho Abutre", um poema duro sobre Salazar ("O velho abutre é sábio e alisa as suas penas / A podridão lhe agrada e seus discursos / Têm o dom de tornar as almas mais pequenas").



A primeira ação política que se conhece a Jorge de Sena é uma lista que subscreve em 1945 em que se pedem eleições livres. Valeu-lhe a intervenção direta do poeta Rui Ribeiro Couto junto de Salazar, conseguindo que o jovem não fosse deportado para o Tarrafal, em Cabo Verde. Durante anos continuará a lutar contra o regime.

Em 1955 vê o seu livro As Evdências (poema em 21 sonetos) ser apreendido pela PIDE, por ser "subversivo" e "pornográfico". Esta apreensão motivou uma maior vigilância sobre o jovem escritor e família, aumentando o grau de insegurança da família Sena em Portugal.

Em 1959 participa no "golpe da Sé", uma tentativa de derrubar Salazar do poder que saiu gorada. Jorge de Sena exilou-se nesse mesmo ano, voluntariamente, no Brasil, onde chegou a 7 de Agosto. Em outubro juntaram-se a ele Mécia e os sete filhos.

Durante o exílio escreveu vários textos críticos do Regime, compilados em Rever Portugal - Textos Políticos e Afins, editado em 2011 pela Guimarães. Em vários desses textos (escritos entre 1959 e 1978) sobressai a preocupação com o combate à ditadura, a questão colonial (num período pré-revolução) e a necessidade de definir uma identidade portuguesa no pós-25 de Abril e o papel do intelectual nessa mesma definição.





Em carta de março de 1962, Sophia dá conta de que foi com Agustina Bessa-Luís a um congresso literário que era na verdade "praticamente exclusivamente político, anti-fascista". Declara-se, nessa mesma epístola, como sendo "anti-fascista, anti-salazarista, anti-ditaduras", mas que não concorda com alguns dos comentários de escritores como Natália Correia, ou José Cardoso Pires, proferidos nesse congresso, por os considerar demasiado extremistas.

Em carta enviada a partir do exílio em 1962, Sena dá conta de que "chegou ao Brasil, com autorização do governo brasileiro o A. Cunhal [Álvaro Cunhal], ou seja, o famigerado secretário-geral [do Partido Comunista]... Sabe ao que ele vem? Procurar uma reunião "deles", com o Manuel Sertório, com o [Henrique] Galvão (!!!), e com o [Humberto] Delgado, da qual seja excluído este seu amigo, o Casais [Monteiro] e o Paulo de Castro, isto é, o triunvirato da esquerda não comunista". No entender de Sena, este encontro queria apenas significar uma coisa: "Já ninguém está pensando na queda de Salazar, mas na sucessão dele".

Estas duas missivas demonstram que apesar de descontentes com o regime instalado no país a 28 de maio de 1926 e mais tarde em 1932 (quando Salazar ascende a Presidente do Conselho de Ministros), ambos temiam que fosse o Partido Comunista a vir ocupar o poder, por não concordarem com o extremismo advogado pelo partido liderado por Cunhal.

Sena dizia-se mesmo politicamente de esquerda e de educação marxista, mas não de extrema-esquerda, refere entrevista publicada em 1976 pelo Diário de Notícias. Em carta a Sophia escreve, em dezembro de 1962: "A minha posição política continua inalterável: não tenho, e não terei nunca (a menos que me filie em mim mesmo), filiação partidária".

Já Sophia (e Francisco) acabariam por se filiar no Partido Socialista, sendo Sophia eleita para a Assembleia Constituinte em 1975, pelo círculo do Porto, ao lado do amigo Mário Soares. Francisco, por sua vez, rumou entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, tendo sido ministro da Qualidade de Vida no Governo do Bloco Central.

A reação ao 25 de Abril

É sobejamente conhecido o poema escrito por Sophia sobre a Revolução do 25 de Abril. "Esta é a madrugada que eu esperava / O dia inicial inteiro e limpo / Onde emergimos da noite e do silêncio / E livres habitamos a substância do tempo".

Sobre o 25 de Abril Sena não terá escrito versos diretos, mas, em entrevista ao Diário Popular, descreveu a forma como "colheu" aquela revolução: "Uma coisa quase inacreditável. Durante toda uma vida esperei por um acontecimento assim, e confesso que já desesperava que ele viesse a acontecer. Uma alegria ao sentir o caminho para a democracia".







Durante muitos anos, Sophia e Sena esperaram por este dia em que Portugal se libertava das amarras do velho regime. Mas a sua correspondência mostra que as promessas de Abril não corresponderam ao seu potencial, no entender dos poetas.

Se inicialmente descreviam esta revolução como "um deslumbramento, uma festa", mais tarde irão criticar o que aconteceu no plano cultural nos anos seguintes. Sena criticou a voracidade dos trabalhos culturais publicados no pós-revolução em dezenas de artigos escritos em jornais e revistas brasileiros, enquanto Sophia o fez através da sua atividade política e em entrevistas.

Jorge de Sena demonstrou a sua insatisfação com o resultado do 25 de Abril em várias entrevistas que deu no final da vida, principalmente por não ter encontrado forma de voltar à pátria, um desejo que Sophia expressa em mais do que uma carta, particularmente na primeira que trocam depois da revolução.



Sena voltaria a Portugal várias vezes durante o exílio. A mais significativa acontece a 24 de julho, três meses depois do 25 de Abril. Acreditava que poderia voltar ao seu país, mas nunca nenhuma faculdade lhe ofereceu um cargo, ficando o autor desolado com a sua própria pátria até ao final da sua vida a 4 de junho de 1978.



Primeira carta do pós-25 de Abril, assinada em abril de 1976: "Não seria possível que aí te dessem uma reforma para poderes voltar a este país onde fazes tanta falta! Falta aos teus amigos e falta a tudo. Se estivesses aqui isto não correria tão mal. O facto de não estares em Portugal começa a tornar-se intolerável. Alguns anos de censura podiam suportar-se com desportivismo. Agora não."

Quando questionado, em maio de 1974, sobre se "o povo português estaria à altura das liberdades prometidas" pelo 25 de Abril, Sena respondeu: "Todos os povos estão sempre à altura das liberdades, as liberdades é que podem não estar à altura deles". Ao longo de toda a entrevista que concedeu ao Jornal Português, de Oakland, o autor mostra-se confiante de que a Revolução terá um efeito dinamizador das artes portuguesas e que as Forças Armadas iriam colocar o país no rumo correto, mas a primeira premissa saiu gorada e Sena criticou ostensivamente a produção artística do pós-25 de Abril.



A relação com outros escritores e o reconhecimento múto

Ao longo dos quase 20 anos em que trocaram correspondência, Sophia e Jorge abordaram inúmeros escritores e figuras da literatura portuguesa. Por vezes relatavam experiências vividas com esses autores, outras recomendavam obras mas, em maior parte dos casos, usavam as epístolas para lançar farpas.

A primeira referência que encontramos a outro autor nestas epístolas é a Miguel Torga. Sophia escreve a Sena a pedir que este assine uma petição para sugerir o médico ao Prémio Nobel da Literatura. Esta situação repetir-se-á uns anos mais tarde, em 1978, mas nessa altura Sophia confessa ao amigo que preferia vê-lo a ele a ganhar o prémio.

Mas a relação de Sena com o Nobel não é de cordialidade. Chegou mesmo a chamar "chafarica" ao mais famoso prémio literário. Sobre a hipótese de um dia poder vir a ganhar o Prémio Nobel, Sena respondeu, em entrevista: "Para ser um vencedor do Prémio Nobel, uma pessoa tem de pertencer ao jet set, tem de viver há muito tempo em Londres ou Paris, ou ter uma qualquer relação com a Academia Sueca".

Alguns anos mais tarde depois desta entrevista, um dos maiores discípulos de Sena ganharia o Prémio Nobel da Literatura. Sobre Saramago, Mécia de Sena disse uma vez que Blimunda era "a física prodigiosa".

Ainda sobre prémios literários, uma das mais interessantes cartas deste espólio faz referência a um prémio ganho por Sophia: o Grande Prémio de Poesia da Sociedade Portuguesa de Escritores. Competiram para este galardão O Livro Sexto e Metamorfose, de Sena.

Na missiva enviada a Sophia que denota um certo tom acintoso, escreve o poeta:"Felicitá-la pelo prémio de poesia, que Você me arrebatou… (é uma maneira de dizer, porque aquele júri com alguns comunistóides jamais me premiaria, porque me recusei terminantemente, há muito, nas manobras internacionais "deles", a ser rentável). Eu não esperava ganhar, mas a gente sempre acredita em milagres, por mais cético que seja. (...) A não ganhar eu, desejava ardentemente que ganhasse a Sophia que eu estimo e considero, e não alguns que fazem os versos que eu desdenhei de fazer".



Sente-se neste escrito que apesar de congratular Sophia por ter vencido o prémio, Sena acredita que este só não lhe foi entregue por no júri estarem comunistas que não simpatizavam com os seus ideais políticos. Mas a verdade é que também a escritora não era bem vista pelos autores de extrema-esquerda.

Em resposta, Sophia declara, num tom carinhoso: "Para mim foi cruel que o prémio se decidisse entre mim e você pois uma vitória sua seria sempre para mim uma vitória da poesia e por isso a tomaria como vitória minha."





Em carta de março de 1962, Sophia dá conta de que foi com Agustina Bessa-Luís a um congresso literário que era na verdade "praticamente exclusivamente político, anti-fascista". Declara-se, nessa mesma epístola, como sendo "anti-fascista, anti-salazarista, anti-ditaduras", mas que não concordava com a ideologia de alguns dos oradores como os colegas José Cardoso Pires ou Natália Correia. Nessa mesma missiva deixa críticas à autora açoriana e escreve até que tem "razões pessoais contra a Natália".

Em agosto desse mesmo ano, Sophia dá conta de que Alexandre O’Neill cortou relações com Natália Correia por ter "descoberto que ela era mentirosa e só lutava por ambições pessoais". Mas nesta carta acrescenta ainda: "Mas como o O’Neill é fraco talvez mude de opinião quando lhe convier! Enfim!"

E apesar das constantes críticas aos colegas de profissão, a verdade é que o tinha livros de todos eles. "Todos os autores de língua portuguesa da segunda metade do século XX estão aqui representados, à exceção da Natália Correia, de quem não temos um livro, mas temos um postal de boas festas", disse Martim, o neto de Sophia que entre 2015 e 2018 folheou um a um todos os livros de Sophia e fez uma seleção meticulosa que o levou a identificar 331 exemplares, oferecidos ao longo de sete décadas, por autores.

Mas não são estas ofertas que apaziguam o espírito crítico de Sophia que chegou a dizer a Sena: "Tenho andado muito solitária, bastante desenganada de literatos e sinto muito a sua falta, neste deserto intelectual. O saloismo da maioria dos intelectuais portugueses é quase inacreditável e as fortes desilusões que tenho tido fazem-me perder o ânimo".

O que nunca sucede são palavras de demérito entre os dois escritores, apesar de uma ou outra truculência e crítica a poemas, ambos mostram ter um enorme respeito pela obra um do outro, tanto que cada um dedicou um poema ao outro.

Em 1950 Jorge de Sena escreveu versos sobre Sophia:





Filhos e versos, como os dás ao mundo?

Como na praia te conversam sombras de corais?

Como de angústia anoitecer profundo?

Como quem se reparte?

Como quem pode matar-te?

Ou como quem a ti não volta mais?





Sobre este poema, publicado inicialmente em 1950 e republicado como o primeiro poema de Peregrinatio ad Loca Infecta, de 1959, Sophia escreveu a Sena: "Do poema que me é dedicado, e que é lindíssimo, nada posso acrescentar ao que já há tantos anos disse. De novo há o prazer de o ver no teu livro. É um poema belo e misterioso, com aquele mistério das palavras que tocam o limiar do inomeado."

A reciprocidade acontece já depois da morte de Sena, num poema apropriadamente intitulado "Carta(s) a Jorge de Sena", publicado no livro Ilha, de 1989, que reproduzimos abaixo.

Carta(s) a Jorge de Sena

I

Não és navegador mas emigrante

Legítimo português de novecentos

Levaste contigo os teus e levaste

Sonhos fúrias trabalhos e saudade;

Moraste dia por dia a tua ausência

No mais profundo fundo das profundas

Cavernas altas onde o estar se esconde

II

E agora chega a notícia que morreste

E algo se desloca em nossa vida

III

Há muito estavas longe

Mas vinham cartas poemas e notícias

E pensávamos que sempre voltarias

Enquanto amigos teus aqui te esperassem —

E assim às vezes chegavas da terra estrangeira

Não como filho pródigo mas como irmão prudente

E ríamos e falávamos em redor da mesa

E tiniam talheres loiças e vidros

Como se tudo na chegada se alegrasse



Trazias contigo um certo ar de capitão de tempestades

— Grandioso vencedor e tão amargo vencido —

E havia avidez azáfama e pressa

No desejo de suprir anos de distância em horas de conversa

E havia uma veemente emoção em tua grave amizade

E em redor da mesa celebrávamos a festa

Do instante que brilhava entre frutos e rostos

IV

E agora chega a notícia que morreste

A morte vem como nenhuma carta

As famílias numerosas e as dificuldades económicas

Pouca influência terá tido a amizade entre Sophia e Sena para condicionar o número de filhos que cada um teve. Mas a verdade é que na sua geração já não era comum famílias tão numerosas. Sophia e Francisco tiveram entre si cinco filhos (Miguel, Isabel, Maria, Sofia e Xavier). Jorge e Mécia tiveram quase o dobro: nove (Isabel, Pedro, Maria Joana, Maria Manuel, Mariana, Paulo, Vasco, Maria José e Nuno).

A quantidade de pessoas a habitarem em cada uma das casas dava panos para mangas. São inúmeras as queixas sobre a falta de dinheiro entre cada um dos escritores.

Sena conta várias vezes que aceita trabalhos universitários apenas pelo pagamento e busca sempre participações em revistas onde publiquem os seus poemas de forma a poder ser pago. Também Sophia conta várias vezes que não tinha dinheiro suficiente para fazer face às despesas da vida (sem nunca deixar de ter empregada).

Em 1963, a escritora dizia, em carta que tinha cada vez menos tempo de escrever por ter de se dividir entre as tarefas domésticas, cuidar dos filhos, a sua atividade política. "O Francisco e eu estamos os dois bastante exaustos da vida dura. Eu começo a sentir-me incapaz de fazer tudo o que quero fazer. Ser ao mesmo tempo poeta, mulher do D. Quixote e mãe de cinco filhos é uma tripla tarefa bastante esgotante. Eu nunca aceitei que fosse preciso escolher entre a poesia e a vida pois ambas me parecem a mesma coisa. Mas agora sinto-me completamente incapaz de fazer tudo, de cumprir tudo o que me parece."



Em entrevista ao Diário de Notícias, Miguel Sousa Tavares relembrava a austeridade da mãe para com os filhos. "A memória mais antiga que tenho está numa fotografia que o Eduardo Gageiro tirou, uma imagem muito conhecida da minha mãe a escrever, e na borda da janela, em fundo, estão dois carrinhos que são meus. A minha recordação é estar a brincar com eles e a minha mãe estar a escrever poesia."

"A minha mãe precisava de muito silêncio e gostava muito das pessoas que falavam pouco, como ela, aliás. Tinha essa característica e quem não a conhecia bem ficava um pouco à toa, pois era capaz de estar a falar com uma pessoa e de repente, pura e simplesmente, desligava a meio de uma frase e ficava a olhar para o vazio, para o além", lembra Miguel acrescentando que "não era uma mãe como as outras".

Miguel revelou mesmo que certa vez Sophia afirmou: "Eu gosto muito dos meus filhos, mas um de cada vez..."



As dedicatórias que trocaram Livro: Combate Desigual, 1960 "Devo este livro e o que ele representa de bom, de pureza e constância de ideal, de procura apaixonada da verdade, de tentativa sempre renovada e difícil de compreensão, de atitude criadora e viva, a minha mulher, Sofia de Mello Breyner Andresen.



Do outro lado do Atlântico, Sena também se queixava da falta de tempo, por trabalho a mais, elencando as aulas em duas universidades diferentes, as traduções, trabalhos académicos e composição de poemas em que estava envolvido.

A despedida a Mécia



Sena morreu a 4 de junho de 1978. A 1 de julho, Sophia envia uma carta para o Brasil, dirigida a Mécia.



"Querida Mécia,



Telefonei duas vezes sem a encontrar. Sentia-me angustiada demais e queria encontrar a sua voz. E não a tendo encontrado não tive coragem para as palavras abreviadas do telegrama.



Para além do desgosto e da saudade sinto um profundo acabrunhamento.



Do Jorge oiço o grande rio em cheio da sua poesia passando através do espaço e do tempo em que vivo.



Sei que dificilmente existirá alguém que seja seu igual. E não me consolo destes dezoito anos de asuÊncia que podiam ter sido dezoito anos de convívio, de encontros, conversas, riso comum, aflições e alegrias comunicadas.



Comecei por ser amiga do Jorge pela profunda admiração pela sua poesia. Depois descobri a sua lealdade, a sua simpatia, o seu calor humano, e uma grandeza humana que estava inscrita na grandeza da sua poesia.



Agora passou-se tudo tão longe e tão depressa. O Jorge era ainda novo e em plena força de criação e de combate. Há uma violência difícil de aceitar.



E pensar no Jorge, querida Mécia é pensar em si e em tudo o que a Mécia lhe deu dia a dia, hora a hora, ano a ano.



(...)



E quero escreevr sobre o Jorge - sobre o que foi a sua obra, a sua presença e a sua usência - Mas só quando tiver podido superar a desolação deste primeiro tempo em que é preciso compreender plenamente que o Jorge não voltará a Lisboa em nenhuma viagem. Agora só lhe posso dizer a si o meu desgosto e a minha imensa tristeza. Um beijo da sua amiga



Sophia"