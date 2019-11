Sophia e Sena: dois jovens prodígios 

Jorge Cândido de Sena nasceu a 2 de novembro de 1919, Dia dos Finados, em Lisboa, filho de uma doméstica e de um comandante da marinha mercante. Como lembra Eugénio Lisboa num ensaio sobre o escritor, Jorge descende de famílias que pertenciam à alta-burguesia e beneficiou desse desafogamento literário durante toda a infância.

Apesar da família de classe alta, os primeiros anos do jovem Jorge não foram fáceis. Augusto de Sena e Maria da Luz Telles Grilo não tinham uma relação harmoniosa. O pai passava vários meses fora de casa devido à sua profissão e, quando voltava, o clima era de tensão, como testemunha o conto incluído em Grãos-Capitães, "Homenagem ao Papagaio Verde". Augusto agredia a mulher e muitas vezes essa violência era dirigida ao filho único do casal.

Apesar deste ambiente familiar atribulado, Jorge demonstrava um desenvolvimento intelectual precoce. Aos três anos Sena já sabia ler dá conta o escritor e especialista em poesia seniana Jorge Fazenda Lourenço, na cronologia que acompanha a obra Entrevistas (1958-1978), publicado pela Guimarães Editora.

Apesar desta aptidão para as letras, a literatura não tinha relevância no lar dos Sena. "O meu pai era um marinheiro desconfiado das coisas literárias. Eu era um solitário, filho único, e amava os livros. Penso que a minha biblioteca de cerca de 15.000 volumes é uma espécie de vingança contra os preconceitos do meu pai", disse em entrevista ao Los Angeles Herald-Examiner, em maio de 1976.

Na juventude travou conhecimento com dois poetas consagrados do século XX: Fernando Pessoa, em casa da tia-avó, conta o professor Fazenda Lourenço; e António Gedeão. Este último foi professor de Sena no Liceu Camões, onde o jovem ingressou em 1936. Mas enquanto frequentou aquela escola lisboeta, o jovem Jorge nem desconfiava que era aluno de um poeta, conhecendo-o apenas como Rómulo de Carvalho, professor de Física e Química. Em entrevista ao jornal Expresso em 1994, Rómulo de Carvalho afirmou: "O Jorge de Sena foi meu aluno, o que ele escreveu [prefácio a Poesias Completas] foi muito generoso, mas não teve nada a ver com isso, porque ele leu os meus poemas sem saber quem eu era. Só muito depois é que soube e me escreveu nesse sentido, ‘ora que grande partida que me fez’".





Depois de terminar o liceu, Jorge inscreveu-se no navio escola Sagres, onde desempenhou as funções de cadete, seduzido pela vida em alto mar, parecendo que ia seguir as pegadas do pai. Nas notas que tirou durante essa viagem e em cartas enviadas, Sena dá conta da vida difícil dos cadetes. A Marinha acabaria por dispensar o jovem, forte de espírito, mas fraco de físico, um acontecimento que causou um profundo desgosto no jovem. Depois deste período na Marinha, Jorge dedica-se intensivamente à escrita, tanto de contos como de poesia.

Depois da experiência frustrada abordo do Sagres, matriculou-se em Engenharia Civil na Faculdade de Engenharia do Porto. Desse tempo de faculdade deu conta no seu romance inacabado Sinais de Fogo. Na obra, a personagem principal, Jorge, é um jovem estudante universitário que descobre, em 1936 a poesia, o amor, a guerra e a política. É largamente inspirado na vida e vivência do autor que se encontrava na Figueira da Foz no arranque da guerra civil espanhola. Desde 1935 que passava férias naquela praia, em casa do tio Jaime Teles Grilo (em Sinais de Fogo, onde muitas das personagens são inspiradas em pessoas reais, mas com nomes diferentes, o tio recebe o nome de "Justino").

A sua primeira incursão na literatura começa aos 17 anos (tal como acontece com Jorge, de Sinais de Fogo), na ressaca de uma audição de La Cathédrale Engloutoie, do compositor francês Debussy e da leitura de Terra Proibida, de Teixeira de Pascoaes. "A razão fundamental que ele indica para se tornar poeta foi, não a poesia ou a literatura, mas a audição de um prélude de Debussy", explicou o professor e estudioso da obra seniana Jorge Vaz de Carvalho, à TSF. O primeiro poema conhecido chama-se "Desengano" e é escrito em 1936, poucas semanas antes do rebentar da Guerra Civil espanhola.

Em 1940 conhece a jovem Maria Mécia de Freitas Lopes, no Porto. O conhecimento foi travado num baile na Faculdade de Farmácia. Mécia, sempre afim de bailar, aceitou o convite de um jovem desconhecido. "Não é meu hábito dançar com desconhecidos", terá dito de início. Jorge de Sena terá respondido: "Tem toda a razão, desculpe-me. Mas sendo de Lisboa e não conhecendo ninguém no Porto, como poderei algum dia dançar a não ser com uma desconhecida?" A partir dessa resposta edificou-se uma relação de cumplicidade e amor que duraria muito além da morte de Jorge de Sena. De notar que não foram os dotes de bailarino do estudante que conquistaram a jovem Mécia (terão parado de dançar poucos minutos depois, devido à falta de jeito do jovem, apesar da educação musical ao piano).

E o intelecto daquele desconhecido fascinou tanto a jovem que, apenas quando chegada a casa e ao contar à mãe sobre a noite que passara na companhia do jovem se lembrou: não chegara a perguntar o nome do homem que viria a ser seu marido, tão embrenhada que estava na conversa. Apenas no ano seguinte, em 1941 se voltariam a encontrar e o desbloqueador de conversa foi Fernando Pessoa, lembrou Mécia à revista Ler em 2013. A partir desse re-encontro começou uma relação que deu origem a mais de duas mil cartas durante os quatro anos de relação epistolar e outros quatro de noivado. Casariam em março de 1949, no Porto.

Em 1942, Sena edita o seu primeiro livro de poemas, Perseguição. A obra não é particularmente bem recebida, sendo considerada como exigente por Adolfo Casais Monteiro.



A neta do médico do rei

Noutra cidade, quatro dias depois do nascimento de Jorge, Thomaz de Mello Breyner apanha o comboio de Lisboa em direção ao Porto. A sua filha Mary estava prestes a dar à luz uma menina, a terceira neta do médico. É chegado a São Bento que o monárquico recebe a notícia de que já tinha nascido a sua mais recente descendente. Escreve numa entrada do seu diário: "A minha rica filha Maria Amélia tinha tido uma rapariga às 11h da manhã e com toda a felicidade. Estava o genro João à minha espera e viemos logo para aqui, eram cinco horas quando beijei a querida filha e a querida neta".

No dia 13 de Novembro vai ao Registo Civil na Restauração para registar o nascimento da neta portuense "que se ficou chamando Sophia".

Os diários de Thomaz de Mello Breyner, editados pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, dão conta de um enorme fascínio pela "netinha" que não se cansa de elogiar durante o resto da vida.

Em 1923, cansado do tumulto social causado pelo Primeira República, Thomaz de Mello Breyner faz cada vez menos apontamentos diacríticos sobre a atualidade nacional, focando-se nos eventos pessoais. Em abril desse ano visita o Porto para estar com a filha e a neta Xixa, o petit nom que coube a Sophia. "A Xixa engraçadíssima e muito contente com um livro chamado Os Desastres de Sophia [da escritora russa Sofiya Feodorovna Rospochina, publicado em 1858]. A um outro que tem santos chama ela os desastres de Nossa Senhora", escreve o avô babado. Sophia tinha três anos.

É com essa idade que a pequena vai passar uns dias a casa dos avós, em Lisboa, e o avô escreve pela primeira vez sobre a sua aptidão para a poesia. "A neta Sophia Andresen à sobremesa e com os seus 3 anos recitou a "Nau Catrineta" - um amor." A história da "Nau Catrineta" e da declamação de Sophia é sobejamente conhecida. Terá sido uma das empregadas do casal Mello Breyner/Andresen a ensinar a pequena Xixa a dizer o poema popular.

O amor de Thomaz não decresce com o envelhecimento da neta. "A Xixa também é linda e diz coisas que nem parecem de uma criança de seis anos. Para me ser agradável disse mal da República!!!". Este sentimentalismo anti-republicano não acompanhariam Sophia para o resto da vida. Bem pelo contrário. Esta é a criança que, em 1974, irá compor os mais famosos versos sobre a Revolução dos Cravos, que traria de volta a república parlamentar e democrática: "Esta é a madrugada que eu esperava/ O dia inicial inteiro e limpo/ Onde emergimos da noite e do silêncio/ E livres habitamos a substância do tempo".

No dia do seu sétimo aniversário, o avô mima-a com prendas. "No fim do jantar disse: "Se eu não tivesse nascido não havia hoje esta festa". Que amor de criaturinha!", escreve o médico monárquico que, em março de 1930 dá conta nos seus diários de que a neta se passeava "com uma edição dos Lusíadas na algibeira", anotando ainda "que pequena tão original".





Ao longo da juventude, a jovem Sophia vai usufruir de uma vida folgada, rodeada da família e de longas férias na Granja, praia reservada aos mais abastados e que foi tema de crónicas de Ramalho Ortigão ou Eça de Queirós. Nesta praia, Sophia dizia poemas. E comia uvas e ananases, refere Isabel Nery. Mais tarde também ali fumaria cigarros e levaria os filhos a tomarem banhos de mar. Seria na Granja que conhece Tareco, o homem com quem viria a casar e ter cinco filhos: Francisco Sousa Tavares, o responsável pelo despertar da consciência política de Sophia.

Aluna no Colégio Sagrado Coração de Jesus durante a juventude (colégio onde lecionava o pai de Mécia de Sena), anotou num caderno de Latim: "É-me necessário escrever versos, é-me vedado saber porquê", revela a biografia da autora, escrita por Isabel Ney e editada pela Esfera dos Livros.

Durante a década de 50 a jovem que nunca terminou nenhuma cadeira da faculdade por não gostar de acordar cedo publicou três dos mais importantes livros de poesia portuguesa do século XX. A primeira crítica ao livro inaugural da poesia de Sophia é assinada por Francisco.