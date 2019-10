50 ideias boas e baratas para descansar em Portugal e no estrangeiro

ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 29 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O ano está quase a terminar e ainda não gastou todos os dias de férias? Não pense duas vezes e siga os nossos conselhos para umas miniférias - de carro ou de avião -, embaladas pela brisa do outono e pelos aromas da boa comida típica da época.Não precisa de gastar barlúrdios para se refugiar num alojamento rural com spa na serra algarvia, para acordar num boutique-hotel na Costa Oeste ou para dormir em antigos solares, preciosidades escondidas nos recantos mais bonitos do País.Para quem sonha com outros vooss, Veneza, Marraquexe ou Paris também abrem as portas dos seus canais, souks e boulevards a preços amigos da carteira.Sozinho, em casal, com amigos ou em família, só tem que escolher o seu destino favorito e partir à descoberta.Temos 50 destinos à sua espera.