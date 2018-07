Um jardim zoológico no Cairo, Egipto, foi criticado nas redes sociais por tentar passar burros pintados por zebras. A situação caricata foi denunciada por um visitante, Mahmoud Sarhan, no Facebook com imagens em que se vêem as riscas das zebras esborratadas. "A estupidez atingiu novos níveis no país, tanto que compraram um burro local e o pintaram para parecer uma zebra", escreveu Sarhan no Facebook.

As "zebras" estão no International Gardens Park no Cairo. "Acabámos a nossa visita e decidimos tirar algumas fotografias. Quando fomos à zona das zebras, só havia uma. Veio ter connosco e a outra não se moveu, mas quando se aproximou, reparei ao primeiro olhar que não era uma zebra, mas um burro pintado. As pessoas podem perceber isso com as riscas", detalhou o visitante, citado pelo jornal britânico Metro.

Mohammed Sultan, o dono deste jardim zoológico, negou todas as críticas e alega que "a zebra é real e não pintada", ao canal egípcio Youm 7.

Além disso, garante que os animais são bem tratados e que o local é alvo de inspecções regulares.