Pela primeira vez, cheirou a cozido à portuguesa lá em casa. Não sou vegetariana, mas nunca confeccionei o mais emblemático prato da gastronomia nacional. E ainda não foi desta vez que esse marco foi atingido. É que o cozido que preparei não inclui carne e é a versão vegetariana do típico prato português.Em vez de carne de vaca, pá de porco, galinha, morcela e chouriço, o cozido vegetariano leva seitan, um alimento à base de farinha de trigo, e chouriço vegetal e é uma das receitas apresentadas num novo livro, Cozinha Vegetariana à Portuguesa. "Com este livro retornei à infância, aos temperos que a minha avó preparava e que não voltei a comer", diz àa autora, Gabriela Oliveira.Vegetariana há 20 anos, a autora dos livros de cozinha vegetariana e vegana (exclui ovos, leite e mel) mais vendidos em Portugal, com 70 mil exemplares, está habituada a experimentar receitas. No quinto livro quis adaptar os pratos tipicamente portugueses a um regime alimentar sem qualquer proteína animal: carne, peixe, ovos e leite. "As pessoas têm a ideia de que a cozinha vegetariana não tem sabor. Mas com estes pratos ficam rendidos e podem começar a consumir menos carne, ter uma alimentação mais saudável e diversificada e poupar os recursos do planeta", diz Gabriela Oliveira.Os números dizem que os portugueses deviam reduzir o consumo de carne. Em média, cada um ingere cerca de 300 gramas por dia, segundo o Instituto Nacional de Estatística, quando os especialistas aconselham apenas um grama por quilo para evitar doenças cardiovasculares.Esse é o meu objectivo, mas a minha desconfiança em relação aos substitutos da carne – o seitan, tofu e tempeh – tem sido maior. Na loja de produtos vegetarianos, depois de perguntar por duas vezes onde estava o seitan fresco – a autora recomenda o uso dos substitutos frescos e refrigerados por serem mais permeáveis aos temperos – começo por franzir as sobrancelhas ao olhar para a embalagem. O alimento, feito com farinha, soja e cevada, inventado por monges budistas no século VII, tem um aspecto acastanhado que não faz a boca salivar.A estranheza acentua-se quando corto o naco em cubos e exponho a sua textura esponjosa. Segundo a receita, deve-se saltear os pedaços de seitan em azeite, bastante alho, louro, cominhos, pimentão-doce e sal quanto baste. Como não tenho noção do que basta para tornar comestível a chamada carne vegetal, exagero nos condimentos. É a fragrância destes ingredientes que enche a casa com um cheiro característico dos enchidos que associamos ao cozido.Depois de salteado, retira-se o seitan e enche-se a panela com água a ferver, onde irão cozer as batatas, cenouras, nabo e couve-coração. Já na travessa, junta-se o feijão cozido e rodelas de chouriço de soja. Fã da alheira tradicional, junto ainda um pouco de alheira de tofu, à base de soja e temperada com salsa, coentros, cominhos, erva-doce e gengibre.O aroma atrai o olfacto do gato da casa que, intrigado, procura subir à mesa da sala. Eu tenho mais reservas. Espeto o garfo num pedaço de seitan e aproximo-o dos olhos e depois do nariz. Pareço o meu filho, de três anos, que perante alimentos que não conhece, primeiro toca-lhes com um dedo desconfiado para, em seguida, os afastar com repulsa. "Nhac! Não gosto. É porcaria!", costuma dizer.Levo à boca o pedaço de seitan salteado. Sabe a alho e a cominhos, mas a textura esponjosa não é agradável. Tento em seguida o chouriço de seitan, feito com trigo, feijão de soja e massa de pimentão, e a alheira. Estão longe de substituírem o sabor fumado dos enchidos tradicionais, mas prefiro-os ao seitan.A autora não teve dificuldades em adaptar o cozido ao vegetarianismo. "O cozido e a feijoada são pratos em que domino muito bem os ingredientes. Faço-o muitas vezes lá em casa e corre sempre bem", garante Gabriela Oliveira. Para se aproximar dos sabores dos pratos tradicionais, procurou usar os mesmos temperos e formas de cozinhar. Mas algumas receitas tiveram de ser repetidas várias vezes até a autora ficar satisfeita com o sabor e a textura. "Na receita dos filetes de cogumelos experimentei vários tipos de cogumelos e a quantidades de alho. Nos pastéis de batata e grão-de-bico tentei ver se ficavam melhor fritos ou no forno."O mais complicado foram as sobremesas. "É um desafio fazer bolos e queijadas sem ovos porque é um processo químico e leva mais tempo até se chegar a um bom resultado." As queijadas de laranja foram a receita que mais trabalho deu a aperfeiçoar. A tradicional leva dois ovos, manteiga e leite, além do açúcar, farinha e do sumo e raspa de duas laranjas. Mistura-se tudo bem e vai ao forno. Já a receita vegetariana substitui os ovos pelo amido de milho, a manteiga pelo azeite, açúcar amarelo e farinha de milho e leva bebida vegetal, em vez do leite.Começo por levar ao lume o sumo e a raspa das laranjas e o açúcar. Depois, junto ao preparado o amido e a farinha dissolvida num pouco de bebida vegetal, o resto do leite e o azeite. Quando engrossa, deito em formas já untadas com óleo e polvilhadas com farinha. A receita indica que devem ficar no forno pré-aquecido a 180 oC por 20 a 25 minutos. Mas as minhas queijadas permanecem no forno por muito mais tempo e parecem não querer ficar cozinhadas. Faço o teste do palito – que ainda recordo das tardes a fazer bolos com a minha mãe – e espeto numa das queijadas para ver se vem seco. Não, a massa vem agarrada ao palito.Ao fim de 40 minutos, cansada de esperar, desligo o forno e retiro as queijadas. Estão bonitas, alaranjadas e a brilhar. Mas ficaram tanto tempo a cozinhar que perderam tamanho e têm apenas um centímetro de espessura. Isso não impede o meu filho de implorar por um pedaço. Dá uma dentada, só que o paladar não materializa o que os olhos cobiçaram e, num ápice, o bocado é deitado fora e cai na minha mão.Eu não tenho a mesma reacção. O sabor a laranja é intenso e não tenho qualquer constrangimento em comer uma queijada inteira. Aliás, no dia seguinte como duas, que sobram depois de as oferecer na redacção.Sou gulosa, por isso, no capítulo das sobremesas já apontei as receitas que irei fazer em breve: tarte de alfarroba e queijinhos de figo e amêndoa à algarvia. Mas não me parece que volte a cozinhar seitan, nem deixe de grelhar um bife de vaca. Vou antes concentrar-me nas receitas com leguminosas, como os pastéis de batata e grão-de-bico (a lembrar os pastéis de bacalhau) e o alho-francês com grão à Brás e esperar que seja o suficiente para manter um coração saudável.