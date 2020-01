Heiner Müller, discípulo de Brecht, era um dramaturgo reconhecido na Alemanha Oriental quando os seus textos começaram a ser censurados. Porém, tinha amigos para lá do Muro e os seus manuscritos começaram a "mudar de lado".Foi o que aconteceu a A Máquina Hamlet, que escreveu em 1977, quando estava a traduzir a peça de Shakespeare sobre o príncipe da Dinamarca, que o inspirou a contar - em cinco atos onde surgem Hamlet, Ofélia e outras personagens (mas também atores que supostamente as interpretaram) - a História recente do seu país, cruzando as guerras com os sentimentos dos intelectuais - da esperança à revolta, da revolta à desilusão.Jorge Silva Melo, que conheceu o autor, dirige a peça no Teatro da Politécnica, Lisboa, com um elenco em que se destaca Américo Silva e João Pedro Mamede, até 22 de fevereiro.