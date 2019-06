Para os viajantes, o fim da disputa significa um carimbo inédito no passaporte e uma nova razão para descobrir esta terra nascente, mas antiga, que tem aproximadamente a dimensão do estado norte-americano de New Hampshire e faz fronteira com a Grécia, a Bulgária, a Sérvia, o Kosovo e a Albânia.



A abarrotar de cultura do mundo antigo, cozinha rústica gourmet, cadeias de montanhas, aldeias remotas e lagos mais antigos e profundos da Europa, este país é uma sinapse que faz ligação entre tradições na encruzilhada entre impérios - grego, macedónio, romano, bizantino, otomano -, onde o Ocidente e o Oriente há muito encontraram um meio termo.



A esperança é que a alteração do nome venha a inspirar uma reformulação publicitária. "O que este acordo faz, na minha opinião, é retirar as nossas fronteiras filosóficas", disse Alexandar Donev, ex-diretor da Agência para a Promoção e Apoio ao Turismo da Macedónia. "Retira a palavra 'antiga' do nosso nome e para de nos definir como algo que se situava no passado. Deixa-nos livres para estarmos presentes com uma visão mais clara e positiva para o futuro."



Donev é agora o proprietário da Mustseedonia, uma operadora de viagens e de consultoria de sustentabilidade que leva a cabo passeios de ecoaventuras. Está sentado num café, numa rua ladeada de pequenos bares e restaurantes no bairro de Debar Malo, na zona norte da capital da Macedónia do Norte, Skopje - uma cidade cujo centro tem já milénios e onde as reuniões de negócios frequentemente se transformam em almoços de três horas. "Os nossos atributos físicos e as experiências culturais que há séculos aperfeiçoamos - como a nossa comida, vinho e tradições - nunca estiveram em causa", garantiu ele.



O ponto central do problema entre a Grécia e a Macedónia do Norte - outrora uma república integrada na Jugoslávia, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e até 1991, data em que declarou a independência - deve-se ao facto de a Grécia ter uma província própria chamada Macedónia, que faz fronteira com o país que é a Macedónia do Norte. Os gregos há muito que defendiam que uma nação independente com o mesmo nome na sua fronteira norte representava uma ameaça territorial.



O acordo, que debelou as tensões territoriais ao adicionar o determinante geográfico Norte, foi o culminar de muitos anos de negociações mediadas pela ONU que se haviam agudizado nos últimos meses, por entre esperanças da parte dos governos ocidentais de que o ultrapassar do impasse permitisse à recém-batizada Macedónia do Norte aderir às alianças internacionais e estabilizar os Balcãs do Ocidente.



Kocho Angjushev, vice-primeiro-ministro da Macedónia do Norte, afirmou que o país já está a assistir a uma ligeira evolução em termos de publicidade favorável, que faz aumentar, crê, o seu potencial económico.



Possivelmente, esta onda positiva surge no momento certo para o país: imediatamente antes da época alta do turismo, que por norma se estende de finais da primavera até ao outono. A oportunidade também encaixa bem com a altura ideal para os viajantes descobrirem a região dos Balcãs, um dos destinos culturais e de aventura do continente europeu em plena expansão.



Um autêntico microcosmos da região, a Macedónia do Norte aglomera toda a gama de experiências balcânicas dentro da sua pequena dimensão. Os viajantes dormem em povoados nómadas de pastores e em cabanas durante as suas caminhadas de vários dias; dançam em discotecas e bares até às primeiras horas da madrugada, e tropeçam em festivais tradicionais em aldeias, onde pulsam os ritmos das cornetas e dos tambores e as mesas transbordam de carnes grelhadas, vegetais, queijos e pão - e do excelente vinho da região.



Local de sonho para os aventureiros tipo faça-você-mesmo, as montanhas da Macedónia do Norte percorrem todo o seu extremo ocidental e formam a fronteira com o Kosovo e com a Albânia, antes de atingirem a Grécia. Ao longo da correnteza de picos montanhosos, três parques nacionais e o gigantesco lago Ohrid dominam a paisagem. Em 1980, a UNESCO nomeou a região de Ohrid, onde mosteiros cristãos ortodoxos com séculos de existência se empoleiram no cimo de montes espreitando as águas ao fundo, como "um dos mais antigos povoamentos da Humanidade na Europa".



Mais a norte, mesmo junto à praça principal de Skopje, os viajantes podem abraçar a diversidade histórica da cidade no bazar da era otomana, conhecido por Carsija (CHAR-chi-iá). Aqui, sapateiros, joalheiros, cafés, bares de vinho, mercados, lojas de recordações e restaurantes partilham o espaço nas ruas, que se estendem por um emaranhado de vias pedestres calcetadas com grandes lajes de pedra, que serpenteiam através de todo o bairro.



"A minha principal esperança - e a impressão que tenho - é que a alteração do nome da Macedónia do Norte represente uma sensação de liberdade positiva tanto para os habitantes locais, como para os viajantes", disse Donev, operador turístico. "Ao trabalharmos ativamente para aliviar as tensões com um país vizinho, estamos a enviar uma mensagem clara e a dar um exemplo aos visitantes, aos cidadãos, à região e ao mundo quanto ao poder do entendimento e de fazer cedências. O amor à nação de cada um é importante, mas por que razão deve ele parar nas fronteiras?" © 2019 The New York Times

Em fevereiro, "a Antiga República Jugoslava da Macedónia", como as Nações Unidas se referiram a este país dos Balcãs durante o seu processo de adesão, em 1993, tornou-se oficialmente a República da Macedónia do Norte.Para os muitos que conhecem esta nação no coração da Península Balcânica como Macedónia isto pode parecer mera questão de semântica. Não é. A Macedónia aceitou alterar a sua designação para resolver uma disputa com décadas de existência com a vizinha Grécia e, em troca, a Grécia afirmou que desistiria de se opor à entrada do país vizinho na União Europeia e na NATO. A Grécia há muito que se opunha ao nome Macedónia para aquele Estado, argumentando que isso implicava aspirações territoriais sobre a região norte-grega com a mesma designação.