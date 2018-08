Nos EUA, uma noiva cancelou o seu casamento quatro dias antes porque os convidados se recusaram a pagar a festa. O casal tinha pedido aos convidados que, para comparecerem ao evento, lhes dessem no mínimo 1500 euros.

Assim que pensaram casar-se, os conseguiram juntar 15 mil euros para a festa. Mas isso não bastava, pois queriam um casamento de luxo, num local que lhes custaria cerca de 60 mil euros. Como não tinham dinheiro suficiente, decidiram pedir aos convidados que contribuíssem com 1500€ para o casamento.

Alguns dos convidados acederam ao pedido. A dama de honor emprestou 5 mil euros aos noivos e a família do noivo entrou com 3 mil euros. Para que as pessoas não fossem desconvidadas, tinham de entrar com o dinheiro pedido. Apenas oito pessoas acederam ao pedido. O casal também tinha iniciado uma página no GoFundMe para ajudar a pagar o casamento que apenas rendeu 250€.

O caso chegou às redes sociais por grupo de Facebook que goza com casamentos. A prima da noiva partilhou screenshots da conversa no Twitter. "Eu pedi especificamente prendas em dinheiro. Eu queria apenas ter o meu momento Kim Kardashian e depois continuar a viver a minha vida normalmente", disse a noiva.



Ao ver a sua imagem ridicularizada, a noiva entrou em "paranóia" e anuciou que irá apagar a sua conta de Facebook. Também disse que irá dois meses para a América do Sul para "explorar a sua alma e acabar com a energia tóxica dos amigos e familiares." A longa publicação acaba com a noiva a concluir que os seus amigos não a queiram ver feliz e a perguntar-se em que "sociedade horrível" vive. "Eu tenho importância para vocês? Dêem-me apenas o dinheiro para o meu casamento".