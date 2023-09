Estipular um orçamento, trocar artigos com familiares ou amigos e analisar promoções são algumas das dicas da jurista do Gabinete de Proteção Financeira da Deco, Elisabete Policarpo.

Saiba como poupar no regresso às aulas

A chegada do mês de setembro é sinónimo de regresso às aulas e corrida à extensa lista de materiais escolares necessários para iniciar o novo ano letivo. Para o ajudar a poupar nesta altura, a jurista do Gabinete de Proteção Financeira da Deco, Elisabete Policarpo, revelou à SÁBADO as melhores dicas para evitar desequilíbrios e compras desnecessárias.



Planear um orçamento