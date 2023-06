Escola em Lisboa junta crianças russas e ucranianas. Aqui pensam a cidade e reencontram casa

Alexander Novikov é arquiteto e Elena Karpilova é designer e crítica de arte. Em 2022, deixaram Minsk, na Bielorrússia, com o filho para instalarem em Lisboa a sua Escola de Pensamento Arquitetónico para Crianças que, em apenas um ano letivo, já conta com cerca de 50 alunos. A Escola pretende que através do pensamento arquitetónico as crianças compreendam o mundo. Os dois criadores da escola falaram com a SÁBADO no edifício da Trienal de Arquitetura, no Campo de Santa Clara, onde a língua mais ouvida é o russo: a "mais comum" entre os alunos maioritariamente russos, ucranianos e bielorrussos. As crianças criam filmes, livros, esculturas e, claro, casas. O objetivo é trabalhar com crianças portuguesas já no próximo ano.