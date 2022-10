Professora filipina pede a alunos que levem chapéus "anti-cábulas"

Proibidos de ver as folhas uns dos outros, de copiar ou fazer cábulas. A Faculdade de Engenharia da Universidade de Bicol, nas Filipinas, desafiou os seus alunos a usar capacetes criados por eles, durante os testes. Os alunos acederam ao repto da professora e apareceram no exame com caixas de papelão, de ovos e outros materiais reciclados na cabeça. Houve ainda quem fosse de capacete, chapéu e máscara de Halloween.