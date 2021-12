Demasiadas mensagens e emails por ler causam ansiedade

Os 120 emails por responder todos os dias foram um dos motivos que levaram uma engenheira a pedir ajuda. Quem explica o caso à SÁBADO é a psicóloga Vera Saicali, que revela receber muitas pessoas com sintomas de ansiedade por não conseguirem responder a todas as mensagens. “Neste caso, como ela não consegue responder a todos os pedidos estende o seu horário de trabalho pela noite dentro, depois da hora de saída. Se não o fizer diz que se sente em dívida.”



A especialista em burnout explica que isto acaba por se tornar num ciclo vicioso, que se transforma em ansiedade. A paciente acorda várias vezes durante a noite com pensamentos relacionados com o trabalho. “Aconselhei-a a escolher prioridades e a construir metas realistas que consiga realmente cumprir. Assim como a deixar claro que não é possível dar sempre resposta a tudo.” Vera Saicali acredita que o horário de trabalho e de descanso ficou abalado com a pandemia e com o teletrabalho. “Os horários de trabalho parece que esticaram – são mensagens, reuniões... As pessoas ficam muito tempo conectadas.”



Paula Batalha confessa que também fica stressada quando acumula muitos emails. Por dia, recebe mais de 100 emails profissionais e 90% deles implicam uma resposta, o que a stressa. “Não perco muito tempo a lê-los, mas um email em que me pedem para enviar cinco relatórios, implica uma meia hora a procurá-los. Quando se acumulam, confesso que fico muito stressada”