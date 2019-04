É já esta terça-feira, dia 30, que Batata Cerqueira Gomes inaugura uma exposição com mais de mil fotografias, no Armazém, o seu espaço multicultural, em Miragaia, no Porto. As imagens são de vários locais emblemáticos da cidade, que pertenceram ao conhecido empresário - desde o Twins de 1974, até ao Twins de 2010, passando pelo Bar oh!, Sun of a Beach, Batata’s bar, Dona Urraca entre outros. "Há cerca de seis meses publiquei no Facebook umas fotos de uma festa que organizei em 1979. Era a ‘festa selvagem’ e lembro-me que na altura fui a um terreno do meu avô tirar tudo o que era verde para decorar o Twins e foi um sucesso. Foram tantas as pessoas que me sugeriram uma exposição que acabei por ir vasculhar nos baús. Contei mais de 80 mil fotografias e decidi que mereciam ser mostradas", contou à SÁBADO Batata Cerqueira Gomes.

Isabel e Pôncio Monteiro, com uns 30 anos a dançar no Twins, Artur Santos Silva, muito novo com Dulce Canto Moniz, mãe de Batata, Cinha Jardim e o então marido Raúl Leitão, em várias festas temáticas, ou António Lobo Xavier, mascarado num Carnaval, são alguns dos protagonistas das fotos que se podem ver no Armazém, num cocktail a partir das 18 horas de hoje. Também vai haver um ecrã gigante com filmes antigos de inúmeras festas organizadas por Batata. Depois destas fotos, que ficarão expostas até final de julho, o empresário garante que se seguirão pelo menos mais duas exposições.