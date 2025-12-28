Ruy de Carvalho internado devido a "ligeiro AVC"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O ator Ruy de Carvalho, de 98 anos, encontra-se internado desde sexta-feira na sequência de um ligeiro acidente vascular cerebral (AVC), mas em situação estável, disse este domingo à agência Lusa a filha do ator. Inicialmente a agência avançou com um enfarte, mas corrigiu depois para um AVC.



Ruy de Carvalho TVI

"Na sexta-feira, e por não se sentir muito bem, o nosso pai foi internado", avançou Paula de Carvalho à Lusa, precisando, "após informações clínicas atualizadas", que o pai foi acometido de um "AVC ligeiro".

A filha do ator não precisou a localidade nem o estabelecimento hospitalar onde o pai se encontrado internado por motivos de "preservação da intimidade", acrescentando que "todas e quaisquer informações sobre o estado de saúde" será ela a fornecê-las.

O internamento do ator obrigou ao cancelamento dos espetáculos da peça que protagoniza no Centro Cultural Malaposta, em Olival Basto (Odivelas), "A ratoeira", uma das histórias que especialistas de literatura consideram "das mais incríveis" de Agatha Christie, em cena há mais de 70 anos e que tem batido recordes de bilheteira por todo o mundo, estando registada no Guinness Book of Records, como a peça em cena há mais anos.

É a segunda vez que o ator protagoniza esta história, embora interpretando personagens diferentes. Na primeira vez que subiu ao palco com "A ratoeira", nos anos 1960, Ruy de Carvalho fazia par com a atriz Maria Dulce. Armando Cortez, João Villaret, Rogério Paulo e Lili Neves (ainda viva e residente na Casa do Artista) foram, entre outros, os atores com quem contracenou na altura.

Nesta segunda ingressão no texto de Agatha Christie, Ruy de Carvalho é encenado por Paulo Sousa Costa, numa produção da Yelolowstar estreada em 2020 e em que o protagonista de "Rei Lear" contracenava com o neto Henrique de Carvalho.

Interrompidas as representações devido à pandemia de covid-19, a peça tem estado em cena desde então, com digressão por várias localidades portuguesas, Madeira e Açores e salas quase sempre esgotadas.

A interpretar "A ratoira" estão também Elsa Galvão, João Baptista, João Vilas, Luís Pacheco, Sara Cecília, Sérgio Moura Afonso e Sofia de Portugal.

Rui Alberto Rebelo Pires de Carvalho, mais conhecido por Ruy de Carvalho, nasceu em 01 de março de 1927, em Lisboa, tem uma carreira de 83 anos num percurso que congrega teatro, cinema, rádio, televisão.

Ruy de Carvalho iniciou-se no teatro, como amador, aos 15 anos, na peça "O Jogo para o Natal de Cristo", de Luiz Francisco Rebello, estreada no Teatro da Trindade, em Lisboa, pelo então grupo de Teatro da Mocidade Portuguesa, dirigido por Francisco Ribeiro, mais conhecido por Ribeirinho.

A primeira vez que o ator representou data de julho de 1936, com nove anos, no Teatro Municipal da Covilhã.

Em 28 de fevereiro de 2023, em vésperas da estreia da peça "Ruy, a história devida", numa entrevista à Lusa realizada no auditório do Taguspark, em Oeiras, o ator confessara que vai continuar a trabalhar e só para "quando morrer".

"Só quando morrer é que paro, e isso leva um segundo", disse, na altura, Ruy de Carvalho, assegurando que só então "a menina vigia" se "irá embora" de si.

(Atualização da Lusa às 13h39, que corrige "enfarte" para "ligeiro AVC")