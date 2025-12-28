"Preferia ter parido um pequeno cão": a relação conturbada de Brigitte Bardot com filho que lhe arruinou "a barriga lisa"

Atriz confessou no seu livro de memórias que pensou abortar e que só não o fez por o procedimento na altura ser proibido em França.

Brigitte Bardot, a icónica atriz francesa que morreu este domingo, aos 91 anos, nunca quis ser mãe. E talvez por isso teve uma relação deveras conturbada com o seu único filho, Nicolas-Jacques Charrier, hoje com 65 anos, que chegou a processar a mãe pelos comentários que a 'sex symbol' fez a propósito do seu nascimento. Foi indemnizado em 40 mil dólares.

Nos últimos anos a relação dos dois serenou e, numa entrevista publicada na revista 'Paris Match' no ano passado, Bardot revelou ter prometido ao filho nunca mais falar dele publicamente. Mas até aqui chegar, o caminho percorrido por ambos foi muito tortuoso...

Nicolas-Jacques Charrier nasceu em 1960 e é fruto do segundo de quatro casamentos da atriz. Dois anos depois Brigitte Bardot divorciou-se de Jacques Charrier e a criança acabaria por ser criada pelos avós paternos.

As palavras da atriz relativamente ao filho nunca foram propriamente agradáveis, mas a relação de ambos agudizou-se com a publicação de um livro de memórias, em 1996, intitulado 'Initiales B.B.', que Nicolas tentou impedir que fosse publicado.

Nele a cantora e atriz referia-se ao filho como "objeto de azar". "Não fui feita para ser mãe. Não sou suficientemente adulta para cuidar de uma criança. Sei que isto é horrível de admitir", escreveu Brigitte Bardot, sem esconder que pensou em abortar, mas reconhecendo que acabou por levar a gravidez por diante por a interrupção voluntária da gravidez ser proibida em França naquela altura. "Olhei para a minha barriga lisa e esbelta ao espelho como se fosse uma querida amiga sobre a qual estava prestes a fechar a tampa do caixão..."

Numa conferência de imprensa a atriz - que se tornou ativista da causa animal, tendo inclusivamente criado uma fundação com o seu nome -, disse que "preferia ter parido um pequeno cão", quando lhe perguntaram sobre o filho.

Hoje Nicolas vive na Noruega, onde se fixou em 1992 com a mulher, a modelo norueguesa Anne-Line Bjerkan, com quem tem filhos e netos.

A relação com a mãe suavizou-se nos últimos anos - a atriz francesa contou numa entrevista recente que se encontrava com o filho todos os anos.