"Existência francesa, brilho universal": Emmanuel Macron "chora" morte de Brigitte Bardot

Emmanuel Macron reagiu nas redes sociais à morte de Brigitte Bardot, atriz, cantora e sex symbol das décadas de 50 e 60 que morreu este domingo, aos 91 anos. O presidente francês fala numa "vida de liberdade" e num "brilho universal", lamentando a perda de "uma lenda do século".

A carregar o vídeo ... Recorde em imagens a vida de Brigitte Bardot que morreu aos 91 anos

"Os seus filmes, a sua voz, a sua glória deslumbrante, as suas iniciais, as suas tristezas, a sua generosa paixão pelos animais, o seu rosto que se tornou Marianne, Brigitte Bardot encarnava uma vida de liberdade. Existência francesa, brilho universal. Ela tocava-nos. Choramos uma lenda do século", escreveu Macron nas redes sociais.

Recorde-se que a atriz foi considerada uma das mulheres mais sensuais do século XX, tendo dado origem à expressão "E Deus criou a mulher... mas o diabo inventou Brigitte Bardot", que ficaria conhecida também apenas pelas suas iniciais, BB.

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025