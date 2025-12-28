Sábado – Pense por si

"Existência francesa, brilho universal": Emmanuel Macron "chora" morte de Brigitte Bardot

Isabel Dantas 12:46
Presidente deixou uma mensagem nas redes sociais e recordar a icónica atriz.

Emmanuel Macron reagiu nas redes sociais à morte de Brigitte Bardot, atriz, cantora e sex symbol das décadas de 50 e 60 que morreu este domingo, aos 91 anos. O presidente francês fala numa "vida de liberdade" e num "brilho universal", lamentando a perda de "uma lenda do século".

Recorde em imagens a vida de Brigitte Bardot que morreu aos 91 anos

"Os seus filmes, a sua voz, a sua glória deslumbrante, as suas iniciais, as suas tristezas, a sua generosa paixão pelos animais, o seu rosto que se tornou Marianne, Brigitte Bardot encarnava uma vida de liberdade. Existência francesa, brilho universal. Ela tocava-nos. Choramos uma lenda do século", escreveu Macron nas redes sociais.

Recorde-se que a atriz foi considerada uma das mulheres mais sensuais do século XX, tendo dado origem à expressão "E Deus criou a mulher... mas o diabo inventou Brigitte Bardot", que ficaria conhecida também apenas pelas suas iniciais, BB.

