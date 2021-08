Cesar Millan: 'Os meus clientes dominam o mundo, mas não os cães'

Também ele é uma celebridade, nos Estados Unidos, e ensina Will Smith, Jennifer Lopez e Mark Zuckerberg a lidarem com os animais domésticos. A SÁBADO falou com o especialista a propósito do seu programa, que estreia esta sexta-feira, dia 6, no canal National Geographic Wild.

É a personificação do sonho americano. Cesar Millan, mexicano natural de Culiacán, cedo percebeu com o avô Teodoro que o comportamento animal – em particular dos cães – é reflexo dos humanos. Se estamos mal, eles reagem com agressividade.



Na década de 90 chegou aos Estados Unidos, Califórnia, determinado a marcar diferença no país que o acolheu, ou seja, a fazer programas sobre o comportamento de cães, tranquilizando-os.



Ganhou o epíteto de "encantador de cães", fama, prémios, best-sellers, inúmeros programas de televisão – e algumas polémicas, como as das organizações de direitos dos animais que o acusam de não ser científico. Não se incomoda com os adversários. Prefere falar constantemente em amor e empatia, como se a entrevista (19 minutos) via Zoom fosse um prolongamento das sessões de motivação. Pretexto da conversa: educar os donos em vez dos animais, lema do seu programa Better Human, Beter Dogs (Melhores Humanos, Melhores Cães), que estreia no canal National Geographic Wild, esta sexta-feira, dia 6.



Fazendo mais programas educativos. Para ver o meu programa não é preciso ter cão. Não estou focado nas pessoas que têm cães, mas no ser humano que precisa de entender como conectar-se, comunicar e ter uma relação. Não estou interessado em ensinar técnicas às pessoas. Interesso-me pela energia, comunicação, confiança, pelo respeito, amor. As crianças precisam de ouvir estes valores. É preciso saber como ter uma relação antes de treinar um cão.Não treino cães. Confundem o que faço. A maior parte das pessoas vem ter comigo e diz-me: ‘Cesar, não tenho cão e adoro o seu programa, porque faz de mim um melhor ser humano.’ Para mudar o mundo não é preciso ter permissão da ciência. Trabalho com os maiores líderes mundiais e ajudo-os. Os meus clientes dominam o Mundo, mas não os cães.Will Smith, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Mark Zuckerberg. Há três tipos de pessoas que influenciam a América: as que têm dinheiro, fama e poder. E são todas minhas clientes. Porquê? Porque ensino naturalidade, simplicidade e profundidade. Não ensino técnicas.