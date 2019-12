O humorista Ricardo Araújo Pereira vai disputar a Taça de Portugal de "light contact", uma modalidade de kickboxing em que a potência dos golpes é mais controlada. Araújo Pereira vai competir pela equipa "kolmachine" do treinador Pedro Kol , que confirmou àa presença do seu atleta, este sábado na Taça de Portugal de Kickboxing, em São João Madeira."É uma experiência para o Ricardo, que tem treinado connosco. Ele não vai fazer carreira disto, como é óbvio, mas é uma experiência que o vai marcar", declarou Pedro Kol, antigo campeão europeu da modalidade. No site da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay-thai, o humorista surge na lista dos inscritos para a Taça de Portugal em "light contact" como Ricardo Pereira, veterano, na categoria dos -84kg.Ricardo Araújo Pereira foi, recorde-se, um dos fundadores do grupo Gato Fedorento. Nos últimos anos, porém, tem-se dedicado a programas de humor por conta própria, como o recente "Gente que não sabe estar", que satirizou a campanha para as últimas eleições legislativas.