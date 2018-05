Quem não gosta de receber flores de um admirador secreto? Foi isso que aconteceu a Rosie, quando reparou que o terraço da sua casa estava cheio de flores rosa, sem saber de onde vinham. Até que, intrigada, tentou perceber de onde vinham os presentes misteriosos, conta o site Bored Panda.

A britânica descobriu, então, que as flores eram trazidas por Willow, a gata do vizinho. "Eu estava a cozinhar e vi-a a descer com uma pequena flor rosa na boca. Não conseguia acreditar e fui logo filmar o episódio", afirmou ao site de amantes de gatos Love Meow Rosie.





De acordo com a vizinha, Willow é bastante dócil e adora visitar as casas à volta da sua à procura de mimos e comida.