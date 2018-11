Começou há 55 anos no teatro de revista, depois de ter saído da casa do pai, por iniciativa própria, aos 13 anos. Estudou os clássicos em Paris, foi vigiada pela PIDE, casou-se em Luanda, Angola, onde viveu de perto a guerra e ainda hoje fica nervosa antes de uma estreia



Antes de ser actriz, Lia Gama foi cabeleireira e ajudante de ateliê, mas chegou ao palco ainda adolescente. Aos 74 anos, está de volta às salas de cinema com Raiva, de Sérgio Tréfaut, e no dia 14 sobe ao palco em Peter and Alice, encenado por Carlos Avilez para o Teatro Experimental de Cascais. "Fico muito nervosa antes da estreia. Mas corre sempre bem – é o que diz o meu filho."



Nasceu em 1944 em Barroca do Zêzere, mas foi para Lisboa com ano e meio. Porquê?

A minha família já vivia em Lisboa antes de eu nascer. Mas havia carência de tudo com a guerra e os meus pais decidiram regressar às origens, onde a família tinha as suas coisas e onde não tínhamos de estar no racionamento do carvão, do azeite e do açúcar. O meu pai arranjou lá emprego com os alemães nas minas da Panasqueira, mas não era mineiro. Ele foi criado num colégio dos jesuítas do Fundão, tinha as mãos brancas como um seminarista que se prezasse.



Leia a entrevista na íntegra na edição n.º758, nas bancas dia 8 de Novembro de 2018.