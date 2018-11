Sara já entregou mais de 30 currículos, sem sucesso. Ainda teve dois empregos, trabalhou, enquanto estudava à noite, num salão de cabeleireiro das 9h às 18h, e depois num café para desenrascar. Nenhum dos dois empregos duraram mais do que um mês. "Sempre que tinha oportunidade ia sempre meter currículos [em lojas e supermercados]. Fui a cinco entrevistas, mas nunca me chamaram. Lembro-me de uma vez que foi numa loja de roupa e parecia mesmo que ela estava a precisar e criou ali aquela ilusão. Pensei mesmo: 'se calhar até consigo', disse-me que ligava durante a semana e passou uma semana e outra e nada", conta a jovem. "Há 6 meses que não há um telefonema", diz. Parece que a sorte não lhe bate à porta: "sem experiência, ninguém me vai dar emprego", diz desmotivada.

Agora nem trabalha nem estuda - Geração nem-nem ou NEEF, mas Sara não é a única. De acordo com os dados do relatório Education at a Glance 2018, Portugal está em 10º lugar numa lista de 31 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). A conclusão é esta: um em cada sete jovens adultos, dos 15 aos 29 anos, não estuda nem trabalha.