Passaram nove anos e Maitê Proença nunca mais voltou a Portugal. Porquê?

Fez em Outubro nove anos que ocorreu um dos maiores incêndios de sempre nas redes sociais em Portugal: era divulgado no Brasil, num programa chamado Saia Justa, um pequeno vídeo amador que Maitê Proença tinha feito em Portugal.





O episódio teve consequências. Nunca mais Maitê Proença voltou a Portugal. Porquê? A resposta está em Quem Vamos Queimar Hoje?, livro do jornalista e escritor Nelson Nunes sobre o pior das redes sociais: os trolls, as ofensas, os insultos, as ameaças – no fundo, as novas inquisições, agora digitais.Maitê diz no livro que não voltou a Portugal por medo e que ainda hoje lhe chamam nomes nas suas redes sociais. "Puta, ordinária, vagabunda, idiota, débil mental, ignorante..."Este é apenas um dos casos do livro. Há ainda Carolina Patrocínio e o caso da fruta arranjada pela empregada, José Cid (que chamou os transmontanos de pessoas "medonhas, feias, desdentadas"), Rui Sinel de Cordes e o estranho caso da homossexualidade nos Açores, o que se passou com o Jovem Conservador de Direita, ou como a internet alentejana se incendiou com um ensaio de Henrique Raposo.

O livro contém declarações do visados (que contam como sobreviveram aos episódios e as piores ameaças e insultos que receberam) mais uma conversa com Ricardo Araújo Pereira (que não tem redes sociais, mas cujo contributo sobre o tema é um dos pontos altos do livro).



