Crítica de Cinema: Alice e o Presidente

O Presidente da Câmera de Lyon está sem ideias. Isso nunca impediu ninguém de ter uma carreira política mas "Alice e o Presidente" não é um retrato da realidade contemporânea - é antes uma ficção aspiracional onde o possível líder candidato à presidência contrata uma jovem professora de filosofia só pela possibilidade de ter conversas desafiantes e reflectir sobre o futuro.





Nicolas Pariser quer acreditar que ainda existem resquícios de sobriedade e honestidade intelectual num mundo que tombou para o poder das frases feitas à medida do populismo. É uma intenção digna e até reconfortante mas impede que o filme ultrapasse as linhas impostas pelos seus próprios diálogos – apesar do bom trabalho dos seus interpretes, Alice e o Presidente não se revelam nem transformam: são apenas aquilo que parecem.