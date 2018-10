Um professor universitário disse que obrigar uma criança a beijar os avós pode ser considerado "violência". A Guarda Nacional Republicana pareceu responder ironicamente a estas declarações.

Obrigar uma criança a beijar os avós pode ser considerado "violência". A afirmação foi feita por Daniel Cardoso, professor universitário da Universidade Lusófona, durante o programa Prós & Contras. Esta sexta-feira, a GNR parece responder à opinião do professor: "Bom dia, avô! Bom serviço!", escreveu a Guarda Nacional Republicana através doFacebook, onde partilhou uma imagem de uma criança a dar um beijo a um agente.





Na segunda-feira, o programa da RTP1 apresentado por Fátima Campos Ferreira abordou o tema do assédio na senda do movimento #MeToo. As declarações do convidado Daniel Cardoso geraram polémica nos dias seguintes.