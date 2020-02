Cair da mota de água conduzida por Garrett McNamara no momento em que estávamos precisamente por cima do canhão da Nazaré – o ponto à frente do farol onde se formam as famosas ondas de 30 metros – não fazia parte do programa, mas o lendário surfista de ondas gigantes não poderia adivinhar que a câmara GoPro que eu segurava na mão esquerda me iria atrapalhar na hora de voltar a subir para a mota, depois de uma sessão a rasgar ondas agarrado ao





, que é como chamam à plataforma de recolha e salvamento de surfistas acoplada à traseira destes veículos como um reboque (na prática, uma prancha com pegas). No regresso são e salvo à redação perguntaram-me se tive medo. A verdade, estampada na fotografia de cima, é que não. E não foi uma questão de bravura: nesse dia o mar estava calmo, as ondas não teriam mais de quatro ou cinco metros e o responsável pela minha segurança era uma das pessoas no mundo que melhor conhece aquelas águas. Nada poderia correr mal, nem mesmo cair da mota de água e ficar abandonado durante ameia dúzia de segundos que McNamara demorou a perceber que se tinha esquecido de alguma coisa: de mim.



Perguntaram-me também se me tinha divertido. Digamos que imagino poucas aplicações melhores do meu tempo que os 10 minutos que passei a fintar ondas na Nazaré. Há algo de sádico no riso de McNamara enquanto conduz a mota de água meros metros à frente da rebentação de uma onda, à medida que ela progride em direção à Praia do Norte, com as pernas deste jornalista agarrado ao sledquase, quase a serem engolidas pela rebentação.



Já todos viram as imagens que puseram a vila piscatória nas bocas do mundo quando, em 2011, Garrett McNamara surfou uma onda monstruosa que parecia crescer acima do farol. Muitos estiveram no farol mas quantos terão estado dentro de água, no canhão da Nazaré, onde as ondas gigantes se formam? E isto na companhia de McNamara ou de Hugo Vau (o português que em 2018 surfou uma onda com mais de 30 metros)? Ninguém sabe. Mas por causa da Mercedes-Benz Water Experience, a partir de agora serão cada vez mais.



O dia começara no lounge dos surfistas no porto de abrigo da Nazaré, por volta das 10h30. Em meia hora o grupo já tinha recebido o briefing e vestido os fatos, as luvas e as botas de neopreno. As motas de água estavam do outro lado damarina, que atravessámos numa prancha de stand-up paddle gigante capaz, de suster 10 pessoas de pé. À vez, lá fomos para o canhão atravessando a frente de praia da Nazaré (o porto de abrigo fica a sul, o farol a norte) até chegar a altura de subirmos para a mota de água.





O pacote para um grupo de 9 a 12 pessoas e que inclui café de boas-vindas, convívio com os surfistas, a experiência na mota de água, mas também num barco de drift, um passeio de moto-quatro nas dunas, almoço e uma visita ao farol custa €275 mais IVA (€338,25).Único senão da experiência: depois de ter tido um cheirinho da adrenalina que Garrett McNamara sente quando se lança às ondas, as restantes atividades souberam a pouco. Ainda bem, então, que é possível marcar apenas a experiência na mota de água por €950 por pessoa e €250 se for integrado num grupo de 9 a 12 pessoas.