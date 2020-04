A quarentena monárquica não cede ao tédio, nem à inércia. D. Duarte e a família tanto fazem horticultura, como seguem as aulas online de aguarela, dadas pelo arquiteto José Ornélio da Silva. Mas é ao teletrabalho que o chefe da Casa Real portuguesa – assim como 40% dos portugueses – mais dedica o seu tempo. O objetivo é adquirir equipamentos e máscaras para a pandemia, através da fundação que preside, a D. Manuel II. Quer fazê-los chegar ao hospital de Setúbal e à Real Irmandade da Senhora da Cruz de Barcelos, onde é irmão honorário. "Nesta última instituição, o apoio foi um aparelho portátil de raio-X, que deteta potenciais manchas pulmonares, permitindo um rastreio inicial", revela o próprio à SÁBADO.

Do quartel-general do Duque de Bragança – o palacete em Sintra, concelho onde se registaram 278 infetados até 6 de abril, dia de fecho desta edição, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS) –, as indicações às várias associações monárquicas são para ajudar os bombeiros. Cada uma deve escolher uma área de influência para apoiar a respetiva corporação. Já ao nível pessoal, Duarte Pio, 74 anos, não falha as caminhadas diárias de cinco quilómetros, dentro da propriedade, e a leitura de jornais.



A SÁBADO revela-lhe o dia-a-dia de isolamento de mais figuras públicas: onde estão refugiadas, como ocupam o tempo sem entrarem em pânico e aderem às tecnologias para falarem com os familiares.