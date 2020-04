Macau é uma cidade fantasma desde 22 de janeiro. A região administrativa especial ficou deserta de um dia para o outro, mas temos enfrentado a pandemia de coronavírus com serenidade e civismo. Só tivemos 41 casos até à data. Os últimos 31 infetados foram pessoas que vieram de fora. Mortes? Zero. Não se vê ninguém nas ruas, os casinos estão fechados e as fronteiras também. Cumpro as regras que passam a toda a hora na rádio – como evitar ajuntamentos, lavar as mãos com frequência, ou usar máscara –, mas quando tenho necessidade de ir à rua tiro fotos com o meu telemóvel. Chamo-me Joana Cortes Simões, tenho 39 anos e sou educadora de infância numa escola luso-chinesa.



Deixei de fazer previsões sobre o fim da quarentena voluntária, que começou a 28 de janeiro

Vivo aqui há quase dez anos, nunca vi nada assim. Deixei de fazer previsões sobre o fim da quarentena voluntária, que começou a 28 de janeiro. Há momentos difíceis, porque ser mãe separada e cuidar de duas filhas em casa – a Carmo tem 13 anos, e a Madalena 9 – implica paciência e criatividade. Mas são elas que me dão força, sem qualquer dúvida! Às vezes vejo posts no Instagram de mães que já não sabem o que fazer ao fim do quinto dia. Digo à Carmo: "Imagina daqui a um mês!"

Passagem pelo hospital público

Nenhuma de nós teve sintomas do novo coronavírus. Mas a Madalena, a quem chamo "pequeno trator", partiu um dedo da mão a 6 de fevereiro: tudo o que que lhe tinha dito que não podia acontecer (porque ela parte sempre qualquer coisa nas piores alturas).

Não sou muito rigorosa com os horários delas, porque já basta esta situação anormal. Nesta altura, não podemos ter o mesmo nível de exigência com os filhos

Tivemos de ir para o hospital público. Éramos só as duas. Foi pedido que só os casos graves fossem aos hospitais – e assim aconteceu. Foi bem atendida e regressámos a casa rapidamente.

Renovação de interiores

Agora estamos a fazer um puzzle de mil peças. Recentemente, fomos à papelaria comprar tintas, pincéis e folhas para desenhos. Jogamos cartas de Uno; seguimos uma aplicação de coregrafias, a Tik Tok; e dançamos o Just Dance através da Playstation. Já arrumámos a cozinha, a sala, os quartos. Andamos a fazer uma espécie de renovação de interiores: reciclámos as cápsulas de café para enfeitar a casa e fizemos um pequeno jardim na varanda.

Os alunos com dificuldades são mais prejudicados, porque o acompanhamento em casa nunca é igual ao da escola

Elas fazem os trabalhos de casa que os professores enviam por uma plataforma online, a classroom. Há três semanas, a mais velha começou a ter uma espécie de aulas por esta via, para tirar dúvidas dos trabalhos que foram enviados durante a semana.

O professor da mais nova tem sido exemplar. Faz vídeos diários a falar com os miúdos como se estivesse nas aulas. Aquilo cativa-os e dá-lhes segurança. Claro que isto não chega a todos. Os alunos com dificuldades são prejudicados, porque o acompanhamento em casa nunca é igual ao da escola.

Sono irregular e vídeochamadas aos pais

Costumo dizer que estou em modo de jetlag. Há dias em que acordo a meio de noite e já não durmo; outros só consigo dormir às tantas da manhã; e outros ainda em que acordo quase à hora do almoço.

O meu pai é oficial da armada e esteve cá em comissão, entre 1988 e 1992. Parte da minha infância, dos 8 aos 12 anos, foi passada em Macau

Mantenho o contato regular com os meus pais, que vivem em Cascais, por vídeochamadas. Estão a passar pelo que eu passei, mas em pior. Digo-lhes para nunca saírem de casa, deixarem-se estar sossegados. Felizmente, tenho três irmãos e primos que lhes fazem companhia pelas tais vídeo chamadas. Se eles precisarem de alguma coisa, vão lá levar as compras do supermercado. Agora com tudo fechado eu não posso lá ir, nem eles cá... isto desanima e assusta um bocado, mas se todos fizermos a nossa parte talvez seja mais fácil conter este vírus.

Macau é uma cidade de contraste: ou se gosta, ou não se gosta. Eu gosto! Consigo ter uma boa vida aqui com as minhas filhas e continuo a ter um bocadinho de Portugal sempre comigo.

Natal em Cascais

Fui a Cascais pelo Natal, para estar com a família. Comecei a ouvir falar no Covid-19 em Janeiro, quando regressei a Macau no dia 1. Nessa altura, percebi que a situação da China era grave.

Temos de mostrar uma declaração de saúde a comprovar que não temos febre e não saímos de Macau nos últimos 15 dias

As notícias que vinham de Wuhan começavam a ser mais alarmantes e Macau estava cheio de turistas. As minhas filhas ainda tinham escola - andam na portuguesa de Macau - e já tinham de usar máscara. Mediam-lhes a febre sempre que chegavam. Precaução, aliás, que se mantém até hoje nos serviços públicos.

À entrada dos edifícios de bancos, finanças, ou outros, medem a febre. É obrigatório usar máscara, assim como mostrar uma declaração de saúde a comprovar que não temos febre e não saímos de Macau nos últimos 15 dias.

A população continua a resguardar-se. Nos transportes públicos é obrigatório o uso de máscara

Foi a 22 de janeiro que tivemos o primeiro caso em Macau, de uma turista vinda de Wuhan – o epicentro do surto. Tínhamos acabado o primeiro semestre escolar, as crianças estavam de férias. Eu também em pausa letiva. Num curto espaço de tempo, surgiram mais nove casos. Foi quando o Governo começou a tomar medidas, no início de fevereiro. Fecharam os serviços públicos, ginásios, salões de beleza, as saunas e os casinos, claro. E as fronteiras também. Macau tornou-se uma cidade fantasma.

Nunca tivemos quarentena obrigatória. Foi pedido às pessoas que ficassem em casa e só saíssem quando necessário. Costumo dar uma volta, para apanhar ar aqui ao pé de casa. É um sítio aberto, com algumas zonas verdes e parques. As miúdas brincam, com as devidas cautelas. Senão acho que endoidecíamos as três.

A população continua a resguardar-se: por exemplo, nos transportes públicos usa-se a máscara. Sou daquelas que ainda não começou a trabalhar. Vou à escola para tratar de coisas ou ter uma reunião. Sou funcionária pública e mantiveram-me o salário, felizmente. Mas os residentes também recebem apoios.

Corrida aos desinfetantes

A única vez que as pessoas ficaram um pouco assustadas e correram para os supermercados foi quando o chefe do Executivo disse que ia fechar as fronteiras. Mas logo a seguir ele clarificou que as fronteiras só iriam fechar para as pessoas. As mercadorias continuavam a entrar.



Nunca senti preços inflacionados, nem racionamentos. Por semana, as farmácias podiam vender dez máscaras de cada vez por residente

No início, também disparou a procura de máscaras e desinfetantes. Esgotaram os stocks, mas o Governo impôs regras e tudo se tornou pacífico. Não senti preços inflacionados, nem racionamentos. Por semana, as farmácias podiam vender dez máscaras de cada vez por residente. Houve um período em que esgotaram nos supermercados os desinfetantes e sabonetes líquidos para as mãos. Falha de álcool nunca dei por isso. Luvas também não faltaram.



Os macaenses são muito respeitadores, mais do que os portugueses. Toda a gente que entra em Macau tem de fazer quarentena obrigatória, em locais designados pelo governo

Às vezes nem acredito que é possível o que está a acontecer na Europa e nos Estados Unidos! Dá-me dó ver aquilo! Em Portugal, lamentei, no início, a falta de civismo das pessoas, o egoísmo... não quererem saber! Aquele cenário da praia de Carcavelos cheia de banhistas... E se apanhavam o vírus e no dia seguinte iam ao supermercado? Custa ver isso.



Os macaenses são muito respeitadores, até mais do que os portugueses. Por causa da pandemia, toda a gente que entra em Macau tem de fazer quarentena obrigatória, em locais designados pelo Governo. Aqui sinto-me segura.