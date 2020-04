A Nova Pastelaria: As mãos de Joana Thöny trabalham uma pastelaria divertida

Porque doces há muitos, são dois os tipos de pastelaria de que Joana Thöny se ocupa no Maison Albar Le Monumental Palace, o hotel de cinco estrelas que abriu em 2019 em plena Avenida dos Aliados, no Porto.Há a pastelaria do Le Monument, o restaurante gastronómico do hotel, e o da sua brasserie. "No gastronómico faço pastelaria mais fina, técnica francesa com apresentação mais cuidada, enquanto na brasserie podemos fazer coisas mais tradicionais. Temos um carrinho de sobremesas com pastelaria clássica."O chef é o marido, o francês Julien Montbabut. Joana nasceu no Brasil, mas tem mãe catalã e pai suíço. Diz que sempre soube que trabalharia com as mãos, mas não sabia em quê.Com 18 anos foi estudar hotelaria para França e percebeu que fazer pastelaria era um pouco mais divertido. "Podíamos brincar mais com as cores e com as formas do que na cozinha."