Quando o filho vai parar aos outdoors

04 de novembro de 2025 às 23:00

Manuel tem 4 anos e está à guarda do pai, holandês, a cerca de 2 mil km da mãe – só fala com ela por videochamada. Ana está em Lisboa, mas não desiste da custódia: a par da campanha em painéis publicitários e nas redes sociais, fará uma petição.

Ao olhar para aquele outdoor no viaduto de Moscavide (perto do Campus da Justiça, em Lisboa), Ana Bravo reaviva as memórias com o filho único, Manuel. A imagem de ambos transmite-lhe “paz, maternidade, amor, doçura, traquinices e cheirinho a bebé”, enumera à SÁBADO. Lembra-se bem desse dia de sol, a 26 de julho de 2022, quando Manuel tinha 1 ano e 6 meses e estava de férias em Tavira, juntamente com a mãe, os avós maternos e a tia. O passeio de barco pela ria Formosa era um dos pontos altos. Na praia, o miúdo ora adormecia ao colo da mãe, ora chapinhava nas ondas e brincava com bolas de sabão. Ana estava feliz: “Conseguia esquecer o inferno, as incertezas, o medo.”

