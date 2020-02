O cantor Marco Paulo sofre de cancro da mama, 20 anos depois de ter padecido da mesma doença no cólon. Tem 75 anos e soube da doença em dezembro. Recorde um artigo da SÁBADO, publicado em 2017, sobre a luta de vários homens contra o cancro da mama numa fotorreportagem de José Ferreira.

É por vergonha que muitos homens só sabem que têm cancro da mama quando já é demasiado tarde. O cancro mais comum nas mulheres – mata mais de meio milhão por ano no mundo, 1.500 só em Portugal – "representa, nos homens, apenas 1% de todos os cancros e 1% do total de cancros da mama", explica Fátima Cardoso, coordenadora do Programa Internacional de Cancro da Mama no Homem e directora da unidade de mama no Centro Clínico Champalimaud."O facto de ser uma doença tipicamente associada ao sexo feminino, e a um órgão do corpo humano tradicionalmente mais importante nas mulheres, contribui substancialmente para a existência de tabus, sentimentos de descrédito ou de vergonha que inevitavelmente levam a atrasos no diagnóstico", diz a mesma especialista. Dos 350 novos casos diagnosticados por ano em Portugal (em mulheres são 5.500), 30 não se conseguem tratar – e os doentes acabam por morrer.As preocupações com o tratamento também são outras. Nos homens, diz Fátima Cardoso, faz-se quase sempre uma mastectomia (remoção total da mama), sem cirurgias plásticas ou inquietações estéticas envolvidas. "A qualidade de tratamento destes doentes é inferior à da maioria das mulheres com cancro da mama", defende a especialista. Porque se parte da ideia, "errada", de que "o resultado estético não tem valor para o homem e não terá consequências físicas nem psicológicas".A verdade é que, garante, depois da mastectomia, muitos doentes isolam-se, deixam de fazer desporto e de ir à praia – por vergonha de se exporem –, mesmo entre amigos. "As consequências emocionais e psicológicas da doença e do tratamento são tão relevantes nos homens como nas mulheres."É por ser uma doença tão rara entre eles que quase não há ensaios clínicos – "uma das ferramentas mais importantes para o avanço do conhecimento científico" – que estudem o cancro da mama nos homens. E é também por isso que "a forma como se trata é extrapolada do conhecimento que temos sobre esta doença na mulher, o que não é certamente o mais adequado".Para estudar melhor a doença e as diferenças criou-se, diz Fátima Cardoso, o Programa Internacional do Cancro da Mama no Homem, que envolve investigadores de vários países europeus. "Os primeiros resultados, apresentados em 2014 e referentes a 1.800 homens com cancro da mama", comprovaram as suspeitas dos médicos: há importantes diferenças biológicas entre mulheres e homens. E esta descoberta está na base de um ensaio clínico com um novo tratamento, que vai começar este ano.Para que não se esqueçam deles, e para que outros eles sejam diagnosticados e tratados a tempo, 10 homens dão a cara pela doença. Veja as imagens captadas por José Ferreira e leia os testemunhos de alguns homens:

Agostinho Branco, 67 anos

"Moro a cinco minutos de carro do IPO do Porto, mas nunca tinha entrado lá, tinha fobia, até o IPO das Inspecções Periódicas Obrigatórias aos carros me fazia confusão. Ainda hoje não digo cancro. Foi a minha mulher que me deu a notícia, eu trabalhava a 30 km do centro de exames e pedi-lhe que os fosse buscar. Ligou -me a chorar às 16h, pensei sair, mas fiquei até ao fim do horário, às 17h30, não estava bem, claro, mas disse que era uma constipação. A médica de família dava consultas até às 20h, por isso passei em casa, perguntei à minha mulher se queria ir comigo e fui para lá. Esperei que atendesse todos os doentes do dia para saber, olhos nos olhos, o que se passava. Tinha medo da químio, da rádio, de tudo, os homens são medrosos, mas passado um ano já era voluntário."





António Saraiva, 73 anos

"Quando tomava banho notava um caroço, já o tinha há quatro ou cinco anos e disse várias vezes à minha companheira: deve ser um quisto sebáceo. Foi quando começou a ficar com uma cabeça vermelha que o mostrei à médica de família. Ela não hesitou: ‘Tem de ir já fazer exames.’ Soube no IPO. Tive sorte, a costura nota-se pouco, olho para o espelho e não desgosto muito, não quis fazer reconstrução. Mas não foi fácil, ainda hoje choro."





Armando Santos, 67 anos

"Não consigo levantar bem o braço esquerdo desde que fui operado, nem posso pegar numa garrafa de 1 litro. Tiraram-me 23 gânglios e perdi a força. De resto estou bem. A cicatriz não me faz confusão. O que mais me custou foi a químio e a rádio – só soube que estava doente ao fim de 14 meses. Não se percebia que rasgo era aquele por baixo do mamilo."





Manuel Nunes Santos, 74 anos

"Descobri que tinha cancro da mama aos 71 anos. Nessa altura, já andava a ser seguido no IPO do Porto por causa de um cancro no estômago. Fui eu que pedi ao médico de família para fazer uma mamografia – achava que havia alguma coisa que não estava bem. Fiz quatro sessões de quimioterapia, depois da cirurgia. Acho que agora estou bem."





Serafim Martins Costa, 55 anos

"Nunca pensei que os homens pudessem ter cancro da mama. Em Agosto de 2013, detectei uma massa disforme, muito pequena, do lado direito. Tinha uns três milímetros, talvez, mas não fiquei preocupado. Quando fui ao médico, em Setembro, para uma consulta de rotina, lembrei-me – quase no fim – de falar daquilo. Mandou-me logo fazer exames. Fui operado. Já fiz quimioterapia e radioterapia. Agora estou a fazer imunoterapia."





Rosalino Cardoso, 73 anos

"Estava a tomar banho, quando notei que tinha um nodulo no mamilo. Fui ao hospital. Nesse mês em que estive a fazer exames para se tentar perceber o que tinha, apareceram-me mais quatro nodulos pequenos. Acabei por ser tratado no hospital Champalimaud. Fiz quimio e radio. A quimioterapia não me custou nada. Não sentia quase nada. Estava lá encantado da vida a ver televisão. Uma maravilha. Nem tonturas tinha, como as outras senhoras que lá estavam. Da radioterapia não posso dizer o mesmo. Foi difícil. Fui operado há quase três anos. Sinto-me bem agora."