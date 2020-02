O mais recente livro de Bill Bryson

ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Bill Bryson falou à SÁBADO, durante quase uma hora, sobre como o cancro é, na verdade, um conjunto de mais de 200 doenças e nós temos várias células dessas no corpo, mas o sistema imunitário costuma dar conta delas. No livro, O Corpo – Um Guia para Ocupantes, percorremos a história do corpo humano.Fez carreira no jornalismo, colaborou com o jornal The Times e a revista National Geographic, até que começou a escrever livros. Num registo humorístico, cativante e claro, sem nos darmos conta, recebemos doses cavalares de informação sobre coisas tão complexas como o big bang, a história do Reino Unido ou o corpo humano.Há dois problemas: primeiro, as coisas que dão mais prazer na vida não são muito boas para nós – como sal, açúcar, álcool – e, segundo, consumimos tudo em grandes quantidades. A comida que sabe melhor será a que tem mais sal, que não é muito boa para mim. Outro exemplo, gosto mesmo de beber uns copos e é muito difícil não beber demais. Ontem à noite fui sair com o meu filho – ele vive em Londres, não o vejo muitas vezes – por isso fomos jantar e bebemos demais. Diverti-me imenso. Outro problema é que tu podes comer demasiado, beber demasiado e as consequências não são imediatas. Começam a desenvolver-se lentamente ao longo do tempo.Os nossos corpos evoluíram para viver com dificuldades, ou seja, com pouca comida. O corpo espera ter fome. Mas nós vivemos numa época em que nunca temos fome.Temos muitos problemas de saúde por causa disso. Aliás, quase 50% das doenças são causadas pelo estilo de vida. Por exemplo, a diabetes tipo 2 é totalmente dependente do estilo de vida e está a tornar-se um problema crónico no mundo ocidental.