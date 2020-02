Leia mais no Leia mais no Correio da Manhã

Mais de 20 anos depois de ter vencido uma dura batalha contra o cancro do cólon, Marco Paulo volta a enfrentar a doença, agora na mama – algo extremamente raro nos homens e que afeta apenas 1 por cento do sexo masculino. Segundo o que o Correio da Manhã apurou, o cantor, de 75 anos, soube que estava doente em dezembro e já passou o aniversário (a 21 de janeiro) a lutar contra o cancro na mama. "Foi operado com sucesso para a remoção do tumor e está a fazer quimioterapia [no Hospital Cuf Descobertas, em Lisboa]. O cancro estava localizado", conta fonte, acrescentando que Marco Paulo mantém a força que o caracteriza.