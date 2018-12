Estipular resoluções na última noite do ano é uma má ideia. Perder peso, ir mais vezes ao ginásio, ler um livro por semana ou mudar de profissão são objectivos que apenas indicam as áreas onde sente que está a falhar.

Segundo a consultora sobre mercado de trabalho norte-americana Liz Ryan, definir resoluções é uma forma de nos criticarmos a nós próprios. "As resoluções de fim-de-ano são como que um pai a ralhar com o filho: Devias limpar o teu quarto!’; ‘Devias estudar mais!’; ‘Devias ajudar mais em casa!’", escreveu a especialista e autora do livro Reinvention Roadmap: Break the Rules to Get the Job You Want and Career You Deserve, na revista Forbes.

São poucos os que conseguem concretizar aquilo que planeiam no início do ano. "A vida é difícil. Surgem sempre novos problemas pelo caminho e, tipicamente, em Março, as nossas resoluções caem por terra", escreveu Liz Ryan. Em vez disso, a consultora aconselha a preparar-se para o novo ano respondendo às seguintes perguntas.