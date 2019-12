É um dos milhões de portugueses que quer comer passas quando baterem as doze badaladas de 31 de Dezembro, para o primeiro dia de Janeiro de 2019? Até pode ter os seus desejos preparados; mas sabe por que razão se comem passas no fim do ano?





A tradição terá começado na Península Ibérica numa praça em Madrid. No final do século XIX, a Câmara Municipal de Madrid instituiu um imposto para quem quisesse celebrar o Dia dos Reis Magos - a 6 de Janeiro - em vez do Ano Novo. O dia de Reis era o único que se celebrava em Espanha, mas as autoridades decidiram obrigar as pessoas a festejar no Ano Novo. Queriam que se fizesse o mesmo que na Alemanha e em França, onde se comiam uvas nesta altura.Os espanhóis quiseram protestar e para gozar com a Alemanha e a França, em vez de uvas frescas, começaram a comer uvas passas. A ideia foi depois alargada a Portugal.