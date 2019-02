O autor desta teoria afirma que a figura pintada tem um corte de cabelo "à Beatle" e atribui autoria do quadro a um conhecido falsificador.

A Galeria Nacional Britânica tem um quadro que encabeça a exposição de clássicos do século XV. Nessa obra surge aquilo que parece um membro do clero ou um santo a olhar para um texto. Era convicção assente que o quadro pertencia ao pintor holandês Rogier van der Weyden. Mas um historiador avança agora a teoria de que o quadro terá antes sido pintado na década de 60... do século XX.



Segundo Christopher Wright, o que é retratado é um homem comum, com um estilo de cabelo "à Beatle" e a ler um jornal. O investigador afirma ainda que o quadro terá sido pintado por Eric Hebborn, um dos principais falsificadores de arte de sempre.



Durante anos, pensou-se que o quadro representava Santo Ivo - patrono dos advogados e defensor dos pobres - e que havia sido pintado circa 1450.