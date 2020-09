O Feng Shui é uma arte e ciência desenvolvida na China há mais de 3 mil anos e pode ser definido como uma disciplina dedicada ao estudo do ambiente que nos envolve. É uma sabedoria que revela como equilibrar as energias de um espaço (Feng Shui significa vento e água, ou seja a junção das forças yin e yang) para garantir que quem nele habita tem saúde e boa sorte, graças ao bom fluxo de "Chi", energia vital.Os praticantes do Feng Shui acreditam que a nossa sorte é determinada pelos ambientes em que vivemos. Assim, a palavra "ambiente" abrange tudo: o que comemos, como nos vestimos, onde vivemos e até o que fazemos. Regras de Ouro do Feng Shui, da autoria de Rinoie Yuchiku, a mestre de Feng Shui mais popular do Japão, - lançado recentemente em Portugal e editado pela Pergaminho - oferece uma abordagem prática e simples para organizar a sua casa e atrair a boa fortuna e a prosperidade. Aqui ficam algumas dicas para atrair sorte, saúde e dinheiro.É a regra de ouro do Feng Shui, que considera que os objetos têm um período de vida e que os datados passam a conter Yin Chi negativo. As coisas que subsistem além do período de vida deixam de produzir energia, ou seja se guardar demasiados objetos velhos, viverá num ambiente destruído pela energia Chi que o faz prosperar. Se a sua casa estiver atravancada com tralha que nunca utiliza e de que não precisa, o fluxo de Chi acabará por estagnar e o espaço ficará repleto de energia negativa. O seu quarto ficará atafulhado com pesada energia Si Chi, que impede o fluxo de qualquer Sheng Chi de boa sorte. Viver num depósito de Chi estagnado pode provocar problemas de saúde. Para criarmos condições que nos permitam amealhar boa sorte precisamos de acabar de vez com a ilusão do "Isto ainda me pode dar jeito".O pior sítio para guardar a sua carteira é em cima de um aparelho elétrico, dotado do Chi do Fogo, e deixá-la na cozinha também deve ser evitado porque o Chi da fortuna monetária dissipa-se nesta divisão. O lugar ideal para a guardar é no extremo norte do seu quarto. Guardar a carteira numa gaveta ou num armário permite estimular de forma ainda mais pronunciada a sua fortuna monetária, desde que a gaveta ou o armário em causa fique abaixo do nível dos olhos. Deve ter em consideração que o tempo de vida útil de uma carteira é de três anos. A partir daí perde a capacidade de gerar sorte financeira e deverá ser substituída. Para a deitar fora, coloque-a num saco de plástico preto e desfaça-se dela num dia de chuva.Presentes oferecidos por pessoas afortunadas atraem uma intensa sorte e se forem oferecidos por pessoas azaradas não suscitará boa sorte porque contêm energia Chi negativa de quem o ofereceu. É preferível desfazer-se de quaisquer ofertas de pessoas com azar, por muito caros que possam ter sido. Se o presente for oferecido por alguém de quem não gosta, poderá dá-lo a outra pessoa desde que esta não conheça quem lho deu, já que não há ocorrência de Chi entre desconhecidos. Se se tratar de uma joia ou de uma peça com pedras preciosas, atire-a ao mar ou deite-a no lixo pela manhã. Se o artigo for frágil, como uma peça de cerâmica, não deixe de o lascar um pouco antes de se livrar dele. E se for feito de papel, deve rasgar um canto antes de o pôr no lixo.As gravatas e os cachecóis usam-se ao pescoço e diz-se que o fluxo da boa sorte entra no corpo pela zona do peito. Para ter uma base sólida para a sua vida, enrole as gravatas e arrume-as na gaveta de cima. Assim como os cachecóis escuros que devem ser colocados debaixo dos de cores claras. Ter os cintos emaranhados pode afetar a saúde do estômago - convém enrolá-los e guardá-los numa das gavetas de baixo. As malas e carteiras devem ser arrumadas em locais de altura superior à cintura. As que usa com mais frequência pode pendurá-las em ganchos – isso abrirá caminho a novas oportunidades. Nunca pousar uma mala no chão é a regra mais importante de todas.É considerado um objeto que amplifica riqueza e a boa sorte económica de uma casa se estiver bem arrumado. Organize a comida no frigorífico de forma a que consiga aceder com facilidade aos alimentos. De vez em quando, retire os frascos que guarda ao fundo e traga-os para a frente, o que ajuda a impedir que o Chi fique estagnado. Evite guardar o leite ao lado dos molhos e retire sempre os ovos das embalagens de cartão ou de plástico e coloque-os no compartimento adequado. Arrume o peixe do lado direito e a carne do lado esquerdo. Nunca guarde comida fora do prazo de validade no frigorífico.As gavetas da cozinha são determinantes para alimentar a boa sorte. Em primeiro lugar, guardar facas e colheres num espaço comum diminui de maneira gradual a sua fortuna monetária, uma vez que as facas cortam as propriedades Chi do Metal que podem ser encontradas nas colheres. Não precisa de as guardar em gavetas separadas – a única coisa que deve fazer é separá-las fisicamente com recurso a um tabuleiro de talheres.