Ora bem, gostava que alguém me explicasse porque é que uma mulher independente não pode ser vítima de violência doméstica? Já ficou provado que a violência doméstica é um crime que assola e mata mulheres de todos os estratos sociais. Como é que vamos então parar a esta linha de pensamento e se proferem sentenças através da mesma?

Se uma mulher financeiramente independente não pode ser alvo de ameaça, agressão e obsessão pela mesma "linhagem intelectual" então um sr. Doutor juiz não pode ser alvo de um crime. E o agressor que cometesse o crime contra o mesmo dito juiz, teria então de ser absolvido.

Este tipo de "ideias iluminadas", preconcebidas, são castradoras de uma classe inteira. E pela independência da mulher agredida pergunto: "O que se faz ao agressor da mulher independente? Soltamo-lo e condenamos a mulher financeiramente independente a pagar as custas judiciais até que ele (agressor ou juiz) decida matá-la? Sim, porque caso não saibam a mulher financeiramente independente pode morrer! Ser financeiramente independente ainda não fez dela imortal!

A verdade escondida

Até onde se estende a mentira? Temos agora o observatório para a violência doméstica que nunca existiu. O "suposto" observatório ficou por criar, mesmo após as contínuas decisões, polémicas e perigosas, de alguns juízes, que condenam as vítimas em vez dos agressores. Assistimos então, desde há um ano da sua suposta criação, em 2018, a 28 vítimas. Só em 2019 houve 13 vítimas de puro terrorismo, das quais 11 mulheres, 1 criança e um homem. Fora as que, por sorte, escaparam e não com a ajuda da justiça. Somos um país que vive do folclore, das aparências e das falsas medidas.

Este observatório "não criado" é a prova viva de que, em relação à violência doméstica, as mulheres vão continuar a morrer, as crianças vão continuar a ser órfãs e nós, cidadãs portuguesas, continuaremos a ser representadas por um país sem bandeira. Esta falsa criação representa também o enorme buraco que existe nas mais altas entidades judiciais que têm o poder de decidir entre a vida e a morte. E, no entanto, esses mesmos poderes não podem ser alvo de avaliação ou de inquérito. Tudo o resto é entretenimento em situação de crime, desgraça e violência. O que diz isto de Portugal, o país que não protege as suas mulheres?