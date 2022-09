Empresário indiano sugere que trabalhadores jovens deviam fazer 18 horas por dia

O empresário Shantanu Deshpande, foi criticado depois de ter sugerido que os funcionários indianos deviam trabalhar 18 horas por dia nos primeiros quatro a cinco anos de carreira. "Quando tiveres 22 anos e fores novo no teu trabalho, atira-te a ele. Come bem e mantém-te em forma, mas coloca em prática as 18 horas por dia, durante pelo menos 4-5 anos", lê-se na publicação do LinkedIn.